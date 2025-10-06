Madre tuvo a su bebé un auto y fue recibida con aplausos al ingresar al San Roque

Una mujer dio a luz dentro de un auto de aplicación frente al hospital San Roque de Paraná. Personal médico intervino rápidamente y el momento, captado en video, terminó con aplausos de quienes presenciaron el emotivo nacimiento. Madre e hijo se encuentran en buen estado

Un emotivo episodio se vivió este lunes en el ingreso al hospital materno infantil San Roque de Paraná, cuando una mujer dio a luz dentro de un auto de una aplicación de viajes antes de alcanzar a ingresar al centro asistencial.

El parto se produjo en cuestión de segundos y fue asistido de inmediato por personal del hospital, que trasladó a la madre y al bebé hacia la sala de Maternidad. El momento fue captado en un video en el que accedió Elonce, donde se escucha a las personas presentes aplaudiendo y celebrando el nacimiento.

“Fue cuestión de segundos”

El ambulanciero Gustavo Guzmán, testigo de la escena, relató a Elonce cómo ocurrió el inesperado nacimiento. “Bajaba a buscar a mi compañero y él ya estaba asistiendo con la camilla”, contó.

El personal del hospital reaccionó rápidamente. “Asistieron a la mamá y al recién nacido, los trasladaron en la camilla y ahora están en la sala de Maternidad. Están en buenas manos”, aseguró Guzmán.

“Salió todo bien”, destacó el trabajador sanitario, al tiempo que remarcó que el parto ocurrió en muy poco tiempo. “Fue cuestión de segundos”, describió.

Un momento de emoción y aplausos

El hecho fue registrado en videos por personas que se encontraban en el lugar y generó por la emoción que generó. En las imágenes se observa al equipo médico trasladando a la mujer y al recién nacido hacia el interior del hospital, mientras quienes presenciaron la escena aplaudían y felicitaban al personal por su rápida intervención.

El conductor de la aplicación, sorprendido, también colaboró con el traslado. “Estaba impactado, no lo podía creer. Todo pasó muy rápido”, comentaron testigos del momento.

Un episodio que refleja la labor cotidiana del hospital

El ambulanciero Guzmán señaló que hechos similares se repiten con cierta frecuencia en el hospital San Roque. “De hecho, otros choferes también asistieron partos en el interior de la ambulancia. Es el día a día en el hospital”, comentó, destacando la experiencia y la rapidez del personal médico ante este tipo de emergencias.

El hospital materno infantil San Roque es el principal centro de atención perinatal de la provincia, donde a diario se reciben nacimientos en diversas circunstancias. En este caso, la respuesta inmediata permitió un desenlace feliz, acompañado por los aplausos y la emoción de todos los presentes.