Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

La policía allanó una casa en busca de Daiana Magalí Mendieta. Un hombre fue detenido tras oponerse al procedimiento y amenazar a policías con un arma.

La policía de Gobernador Mansilla, departamento Tala, llevó adelante un allanamiento en la noche del domingo, en la causa por la búsqueda de la joven Daiana Magalí Mendieta, quien fue vista por última vez el viernes 3. La Jefatura Departamental informó que el allanamiento terminó en horas de la madrugada de este lunes.

En el procedimiento se secuestró una camioneta, tres teléfonos celulares y vestimentas. Además, se detuvo a una persona mayor de edad, que reside en la casa allanada, quien fue reducido por resistir al procedimiento policial, manipulando un arma de fuego con la cual amenazó a los oficiales de policía.

“Por ello, se debió detener a esta persona y se secuestraron dos carabinas. Continúa la investigación del hecho, con la reserva, respeto y premura correspondiente del caso, por cuánto se encuentra desaparecida una persona”, destacaron desde Jefatura Tala.

La joven fue vista por última vez el viernes 3 de octubre alrededor de las 20, y desde entonces su familia no volvió a tener contacto con ella.