Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone

Ocurrió en un edificio céntrico de Paraná. La víctima fue reducida por dos atacantes armados y se presume que los agresores contaban con información.

Dos personas armadas ingresaron a un edificio, maniataron a un joven y le robaron 10 celulares iPhone en Paraná. El hecho ocurrió la noche de este lunes en calle Piedra Buena, entre Andrés Pazos y Urquiza.

En el lugar funcionaba una oficina como un punto de venta de celulares y otros elementos electrónicos y los atacantes habrían contado con información antes de ingresar.

Los ladrones también se llevaron una notebook y un reloj y lograron huir de la escena rápidamente. No obstante, uno de los involucrados en el robo fue detenido horas más tarde por la Policía y luego puesto a diposición de la Justicia. Asimismo, se recuperaron los dispositivos robados.

Detenido y conexión con la víctima

Uno de los celulares robados pudo ser rastreado por geolocalización y fue ubicado en barrio Macarone. Los efectivos se dirigieron rápidamente al lugar y se estableció una conexión con un individuo, quien había trabajado en la oficina asaltada.

Durante la búsqueda, se encontró una mochila abandonada que contenía varios celulares. Además, otro equipo de la Policía logró localizar al sospechoso en calle Güemes y Moreno, cerca del arroyo.

Se comunicó a la fiscalía, que dispuso la detención del individuo vinculado al robo. La mochila y el celular hallado en su poder fueron secuestrados y quedarán a disposición de la Justicia.