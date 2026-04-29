Nueva edición de “Paraná ama la Milanesa”

Este miércoles 29 de abril habrá un descuento del 50% del valor de cada plato de milanesa para consumir en los locales. La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná junto al Ente Mixto de Turismo para promover el sector.
La ciudad vivirá una nueva noche gastronómica de “Paraná ama la Milanesa”. Este miércoles 29 de abril, de 20 a 00 hs en 32 locales gastronómicos. El beneficio es de un descuento del 50% de su valor en cada plato de milanesa. Habrá opciones sin tacc. La promoción es para consumiciones en cada local, no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago.
El objetivo de esta iniciativa es que los paranaenses puedan salir a disfrutar y acompañar a la gastronomía local, que ofrecerá un descuento en el plato argentino por excelencia.
El subsecretario de Turismo y Presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, al respecto señaló: “Tiene que ver con promover un poco el negocio en momentos de retracción económica evidente, como es lo que estamos viviendo en materia macroeconómica”. El funcionario también remarcó que esta propuesta “se repite porque las ediciones anteriores han sido productivas”.
En ese sentido, Clavenzani agregó: “Haciendo eco de las palabras de la intendenta Rosario Romero, queremos ser un estado facilitador, lo concretamos, y la propuesta viene siendo un éxito”.
Por su parte, Marcelo Barsuglia, presidente de la AEHGP, invitó a la ciudadanía a concurrir a los locales adheridos para degustar los platos de milanesas. “Los esperamos a todos para que disfruten de una noche agradable entre amigos, familiares, compañeros de trabajo. La verdad que es la oportunidad como para como para poder salir y acceder a un muy buen descuento”.
Condiciones: Consumición en el local y podes pagar con cualquier medio de pago.
El Portal Náutico
Club Náutico
Nembyré
Playa del Rowing Club
Sushi Paraná
La Rioja 283
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
El Refugio Restó
Juan Báez 745
Las Vegas Pizzería
Buenos Aires 499
Giovani
Gral. Urquiza 1047
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria
Av. Ramírez y Nogoyá
Picó
Av. Almafuerte 1793
Río Restó Bar
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Liverpool City Restó
Alameda de la Federación 419
Boston Beer Pub
Corrientes 527
Lennox Bar (solo Sin Tacc)
Arturo Illia 488
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Italia 255
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
Iberico Bar
Victoria 407
La Cantina
Blas Pareras 2507
De Barro
Salta 624
Blas Bar Café Restó
Blas Parera y Carlos Darwin
Patio Alameda
Alameda de la Federación 435
Justo Restaurant
Alameda de la Federación 698, 1er. piso
Bar Maipú
Maipú y Perón
Maipú San Juan
San Juan 606, esquina Victoria
Maipú América
Av. Américas 2130
Gurichan
Uruguay 601
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
La Zona Parrilla y Restaurante
Santiago del Estero 360
Florindas Resto Bar
25 de mayo 555
Jardines del Triangular Patio Cervecero
Los Cisnes 2660. Bº El Triangular, Oro Verde