Locales

Nueva edición de “Paraná ama la Milanesa”

Este miércoles 29 de abril habrá un descuento del 50% del valor de cada plato de milanesa para consumir en los locales. La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná junto al Ente Mixto de Turismo para promover el sector.

La ciudad vivirá una nueva noche gastronómica de “Paraná ama la Milanesa”. Este miércoles 29 de abril, de 20 a 00 hs en 32 locales gastronómicos. El beneficio es de un descuento del 50% de su valor en cada plato de milanesa. Habrá opciones sin tacc. La promoción es para consumiciones en cada local, no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago. 

El objetivo de esta iniciativa es que los paranaenses puedan salir a disfrutar y acompañar a la gastronomía local, que ofrecerá un descuento en el plato argentino por excelencia.  

El subsecretario de Turismo y Presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, al respecto señaló: “Tiene que ver con promover un poco el negocio en momentos de retracción económica evidente, como es lo que estamos viviendo en materia macroeconómica”. El funcionario también remarcó que esta propuesta “se repite porque las ediciones anteriores han sido productivas”.  

En ese sentido, Clavenzani agregó: “Haciendo eco de las palabras de la intendenta Rosario Romero, queremos ser un estado facilitador, lo concretamos, y la propuesta viene siendo un éxito”.  

Por su parte, Marcelo Barsuglia, presidente de la AEHGP, invitó a la ciudadanía a concurrir a los locales adheridos para degustar los platos de milanesas. “Los esperamos a todos para que disfruten de una noche agradable entre amigos, familiares, compañeros de trabajo. La verdad que es la oportunidad como para como para poder salir y acceder a un muy buen descuento”. 

Condiciones: Consumición en el local y podes pagar con cualquier medio de pago.

 

El Portal Náutico

Club Náutico

 

Nembyré

Playa del Rowing Club

 

Sushi Paraná

La Rioja 283

 

La Bartola Bar

Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

 

Las Vegas Pizzería 

Buenos Aires 499

 

Giovani 

Gral. Urquiza 1047

 

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq  Carbó

 

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

 

Nogaró Pizzeria

Av. Ramírez y Nogoyá

 

Picó

Av. Almafuerte 1793

 

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

 

Liverpool City Restó

Alameda de la Federación 419

 

Boston Beer Pub

Corrientes 527

 

Lennox Bar (solo Sin Tacc)

Arturo Illia 488

 

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

 

El Estribo Choperia

Italia 255

 

El estribo Coffee Bar 

La Rioja 153

 

Iberico Bar 

Victoria 407

 

La Cantina

Blas Pareras 2507

 

De Barro

Salta 624

 

Blas Bar Café Restó

Blas Parera y Carlos Darwin

 

Patio Alameda

Alameda de la Federación 435

 

Justo Restaurant

Alameda de la Federación 698, 1er. piso

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

 

Maipú San Juan 

San Juan 606, esquina Victoria

 

Maipú América 

Av. Américas 2130

 

Gurichan

Uruguay 601

 

Bodegón Las Flores

Córdoba 528

 

La Zona Parrilla y Restaurante 

Santiago del Estero 360

 

Florindas Resto Bar

25 de mayo 555

 

Jardines del Triangular Patio Cervecero

Los Cisnes 2660. Bº El Triangular, Oro Verde

Te puede interesar

Implementan cambios en tres líneas de colectivos

admin

Nueva edición de la Gran Paella Paraná

admin

Días fríos: la tempratura será más baja que lo habitual

admin
Radio RD 99.1