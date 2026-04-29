Nueva edición de “Paraná ama la Milanesa”

Este miércoles 29 de abril habrá un descuento del 50% del valor de cada plato de milanesa para consumir en los locales. La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná junto al Ente Mixto de Turismo para promover el sector.

La ciudad vivirá una nueva noche gastronómica de “Paraná ama la Milanesa”. Este miércoles 29 de abril, de 20 a 00 hs en 32 locales gastronómicos. El beneficio es de un descuento del 50% de su valor en cada plato de milanesa. Habrá opciones sin tacc. La promoción es para consumiciones en cada local, no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago.