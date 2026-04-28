Detuvieron al hombre que baleó a otro tras partido de fútbol infantil en el Parque Gazzano

Detuvieron a hombre acusado de balear a otro en un partido infantil, tras un operativo policial. Quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el viernes 24, cerca de las 19:20, en una cancha donde jugaban chicos de 10 y 11 años. El presunto agresor fue detenido este lunes por la Policía. Según se informó, la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos llevó adelante la aprehensión en calle Tacuarí, en barrio Consejo, en el marco de un operativo conjunto con personal de Comisaría Tercera, División 911 y División Operaciones.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo al testimonio de la víctima, identificada como Mauricio, el atacante se acercó al lugar con actitud hostil y lo increpó por una supuesta agresión previa a su hijo.

El hombre relató que el agresor, vestido con una remera amarilla, le dijo: “¿Por qué le pegaste a mi hijo?” y luego intentó golpearlo. En medio del altercado, la víctima respondió con un golpe de puño.

Tras ese intercambio, el atacante extrajo un revólver y efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo del hombre. Luego, se retiró rápidamente del lugar, no sin antes amenazar a otras personas que se encontraban en el parque.

El herido fue asistido y trasladado para recibir atención médica, mientras se iniciaron actuaciones para dar con el autor del hecho, que había quedado registrado en imágenes.

Mauricio sostuvo que el agresor actuó con intención de atacarlo. “Viene este hombre de remera amarilla que se ve en el video y pasa lo que se ve. Él viene a agredirme directamente, viene con mala intención”, afirmó.

Además, consideró que el acusado tuvo tiempo para planificar el hecho. “Tuvo todo el tiempo del mundo de ir a su casa para buscar el arma, tuvo tiempo de planear todo”, expresó.

El hombre también cuestionó que la detención no se haya producido antes y manifestó su preocupación por la violencia ocurrida en un contexto donde participaban niños.

Detención y avance de la causa

La detención se concretó tras tareas investigativas que permitieron identificar y ubicar al sospechoso. El operativo fue coordinado entre distintas áreas de la fuerza provincial.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar en la imputación correspondiente por el uso de arma de fuego y las amenazas proferidas en el lugar.

El caso generó repercusiones debido a que el episodio ocurrió en un ámbito deportivo infantil, lo que reforzó la preocupación por situaciones de violencia en espacios comunitarios.

(elonce)