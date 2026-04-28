Concordia sin datos meteorológicos oficiales durante la noche por recorte de personal

La estación local del Servicio Meteorológico Nacional dejó de actualizar información entre las 21 y las 6 tras despidos recientes.

La ciudad de Concordia dejó de contar con datos meteorológicos oficiales durante la noche debido a recortes de personal en el Servicio Meteorológico Nacional. Según se informó, la actualización de información se interrumpe diariamente a partir de las 21 y se retoma recién a las 6 del día siguiente.

La estación meteorológica local, ubicada en el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, depende del Ministerio de Defensa y cuenta con una trayectoria de 150 años. Es considerada la segunda más antigua del país y la más antigua como estación meteorológica aeronáutica, con un historial sin interrupciones en la transmisión de datos a organismos internacionales.

Impacto del recorte en el servicio

De acuerdo a fuentes consultadas, la reducción del personal derivó en la discontinuidad del servicio durante la madrugada, aunque aclararon que no se ve afectada la seguridad operacional ni la navegación aérea. En esos casos, las respuestas se brindan a requerimiento específico.

No obstante, se cuestionó tanto la pérdida de puestos de trabajo como la falta de inversión en tecnología. Señalaron que existen equipos automáticos capaces de mantener el servicio activo durante la noche, incluso registrando variables como la altura de las nubes, pero que no fueron implementados para suplir la ausencia de personal.

Finalmente, se indicó que la situación en Concordia implicó también el despido de trabajadores locales, en el marco de una reducción más amplia de servicios.