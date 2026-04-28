El consumo masivo cayó 5,1% en marzo

Un informe privado mostró que la baja afectó a casi todos los canales de venta, con la única excepción del e-commerce. Supermercados y mayoristas fueron los más golpeados.

El consumo masivo en la Argentina cayó 5,1% interanual en marzo de 2026, de acuerdo con un informe de la consultora Scentia que refleja una profundización de la retracción durante el primer trimestre del año.

Con este resultado, el acumulado entre enero y marzo cerró con una baja de 3,1%, en un contexto marcado por la presión inflacionaria, la fragilidad laboral y la debilidad del ingreso.

Según el relevamiento, el nivel de consumo actual se ubica en el 89% respecto de la base de enero de 2023, lo que muestra la dificultad para recuperar niveles previos al ajuste macroeconómico.

Supermercados y mayoristas, entre los más golpeados

El informe mostró que casi todos los canales de venta registraron caídas interanuales en marzo.

Los supermercados de cadena retrocedieron 7%, mientras que los mayoristas cayeron 8,8% en comparación con el mismo mes del año pasado.

También descendieron los autoservicios independientes, con una baja del 5,1%, y los kioscos y comercios tradicionales, con un retroceso del 4,5%.

La única excepción fue el comercio electrónico, que creció 34,3% interanual en marzo y 31,3% en el acumulado del año.

Qué rubros fueron los más afectados

Entre las categorías con mayores caídas aparecen limpieza de ropa y hogar, con una baja del 12%; perecederos, con 9,7%; desayuno y merienda, con 8,2%; e higiene y cosmética, con 5%.

Solo las bebidas con alcohol mostraron una variación positiva, con una suba del 2,6%.

De acuerdo con el informe, el comportamiento del consumo sigue condicionado por la inflación, que acumuló 9,4% en el primer trimestre, y por un nivel de ingresos que no logra recomponer el poder de compra de los hogares.