Boca va por un nuevo triunfo en la Copa Libertadores: visita a Cruzeiro en Belo Horizonte

El Xeneize viaja a Brasil con puntaje perfecto y apunta a un triunfo que encamine su clasificación para la fase final del torneo.

Boca visitará esta noche a Cruzeiro desde las 21.30 por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El equipo de Claudio Úbeda llega en racha y con puntaje ideal en el torneo, con el objetivo de sumar otro triunfo que lo deje más cerca de sellar su pasaporte a los octavos de final.

Cruzeiro había comenzado con el pie derecho por su victoria ante Barcelona en Ecuador, pero luego sufrió un traspié inesperado: cayó 2-1 como local frente a Universidad Católica.

El árbitro del partido, que se verá por las pantallas de Fox Sports y Telefé, será el uruguayo Esteban Ostojich.