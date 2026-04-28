Nueva edición de la Gran Paella Paraná

Luego de haber sido reprogramada por cuestiones climáticas, la tradicional Gran Paella Paraná se realizará finalmente el próximo sábado 2 de mayo en el Patito Sirirí, ubicado junto al cartel identificatorio de la ciudad. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la capital entrerriana, que combina cocina, encuentro social y un fuerte espíritu solidario.

La iniciativa, organizada por el Club Tilcara, se ha consolidado a lo largo de los años como un atractivo destacado dentro de la agenda local. En esta edición, lo recaudado estará destinado a la continuidad de obras de infraestructura en la institución, entre ellas el nuevo vestuario de hockey y la iluminación de las canchas 3 y 4 de rugby.

Una propuesta que creció con el tiempo

La Gran Paella Paraná nació hace casi una década como una propuesta innovadora con el objetivo de generar un evento de gran impacto visual y social, orientado a recaudar fondos para el club. Desde sus inicios, se distinguió por la utilización de una paellera de gran tamaño —de casi tres metros de diámetro—, que con el tiempo se convirtió en uno de sus sellos distintivos.

La primera edición, elaborada con pescado de río, tuvo una importante convocatoria y marcó el inicio de un crecimiento sostenido. Con los años, la propuesta se fue consolidando y logró trascender el ámbito deportivo, proyectándose también en distintos espacios y actividades de la ciudad.

Hoy, la Gran Paella Paraná no solo representa una fuente clave de financiamiento para el desarrollo del club, sino también una propuesta recreativa y gastronómica que suma valor a la vida cultural y turística de Paraná.

VENTA DE TICKETS

El valor del plato para esta edición es de $15.000 y la venta se realiza exclusivamente mediante reserva anticipada. Los interesados pueden adquirir sus tickets contactándose con jugadores de rugby o jugadoras de hockey del club, o acercándose a la Secretaría ubicada en el predio Ramón Brandolín (Zapata y Huergo, detrás de la UTN).