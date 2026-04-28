Municipio y empresarios refuerzan el trabajo conjunto para el desarrollo industrial

La intendenta Rosario Romero encabezó una reunión con representantes de ASEMPI para avanzar en obras clave que fortalezcan a las empresas radicadas en el Parque Industrial. Se destacó el diálogo y la articulación entre el Estado municipal y el sector privado para sostener el trabajo, la producción y afrontar en conjunto un contexto económico complejo.

Este lunes, la intendenta de Paraná, junto con el viceintendente David Cáceres, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de ASEMPI. Durante la reunión, se abordó la situación actual del Parque Industrial y la proyección de obras estratégicas para fortalecer la actividad y sostener los más de cinco mil puestos de trabajo directos que allí se generan. Además, se reafirmó el compromiso del Municipio de acompañar al sector productivo mediante políticas públicas articuladas.

“Es un vínculo permanente que tenemos con ASEMPI. Hacen un gran esfuerzo por sostener un Parque Industrial que tiene cinco mil puestos de trabajo directos, más todo lo que generan para Paraná”, señaló Romero sobre el encuentro, que se desarrolló en las oficinas de la Dirección de Parque Industrial, ubicadas en la intersección de Antonio Salellas y Hernandarias.

Luego agregó: “Aspiramos a que siga creciendo. Buscamos terminar el parque solar en pocos meses y avanzar con la obra de ingreso a la ciudad por la Ruta 12, que tendrá un impacto favorable sobre el Parque Industrial”.

Por último, la intendenta destacó “el diálogo en pos de construir, en función de algo clave para la Argentina de hoy: sostener el trabajo y generar perspectivas de producción fuera del ámbito estatal”.

Por su parte, la presidenta de ASEMPI, Noemí Gasperín, valoró el encuentro: “El hecho de que la Intendenta esté presente de manera permanente es un gran aliento. La articulación público-privada es indispensable. Conocemos las limitaciones del Estado municipal, por eso buscamos trabajar con coherencia: hacer lo que está a nuestro alcance y solicitar acompañamiento en lo demás”.

Entre los principales temas tratados se destacaron el avance de la obra Circunvalación–Ruta 12, la etapa final del Parque Fotovoltaico, el mantenimiento de las arterias internas del Parque Industrial y la posibilidad de actualizar la Ordenanza N° 8560 de Régimen de Promoción Industrial.

La concejala Luisina Minni expresó: “Comenzamos a dialogar sobre aspectos normativos, pero también sobre la realidad actual del Parque Industrial, destacando el compromiso del Estado municipal de colaborar activamente, tanto en su mantenimiento como en la planificación de políticas públicas articuladas para el desarrollo de la ciudad”.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante; y concejales del oficialismo.