Marruecos le ganó a Argentina y se consagró campeón del Mundial Sub-20

El seleccionado africano se impuso frente al equipo argentino gracias a dos goles del delantero Yassir Zabiri en el primer tiempo.

La Selección argentina se enfrentó este domingo frente a Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile. El elenco de Diego Placente cayó 2-0 contra su par de Marruecos y finalmente se colgará la medalla de segundo puesto.

El delantero Yassir Zabiri abrió el marcador con un buen gol de tiro libre a los 12 minutos del primer tiempo. Floja reacción del arquero argentino Santino Barbi, que no defendió bien su propio palo.

A los 28 minutos, tras una gran jugada individual de Othmane Maamma, Zabiri volvió a estirar la ventaja para Marruecos y marcó el segundo gol del partido.

Es la primera vez en la historia que Marruecos conquista el título Mundial Sub 20.