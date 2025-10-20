Mega operativo por venta de drogas: tres detenidos tras allanamientos en Paraná y Aldea Brasilera

La investigación apuntó a desbaratar el negocio ilegal de un hombre que traía droga de Formosa a Paraná. Tras allanamientos, secuestraron drogas, dinero y telefonía.

En la noche del sábado, la Sección Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná llevó a cabo una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación que comenzó en junio de 2025.

Esta investigación se centró en la sospecha de un hombre que estaba involucrado en la búsqueda y distribución de material estupefaciente desde la zona fronteriza de Clorinda, en la provincia de Formosa, hacia Paraná.

Gracias a un enfoque exhaustivo que incluyó técnicas investigativas avanzadas, como el uso de un agente revelador, vigilancias y seguimientos, se logró documentar la venta al menudeo de sustancias ilegales en varias ubicaciones de la ciudad.

Como resultado de esta investigación, se dispusieron medidas de allanamiento y requisa vehicular, lo que llevó a la detención de un sujeto de 45 años. Durante las operaciones, se requisó un automóvil Citroën C3 y se realizaron allanamientos en varias direcciones.

Las requisas fueron en domicilios de calle Balbín, calle cortada interna de calle Dr. Rancillac y Trinidad Laporte; calle Spitaleri y Artube (cortada que se desprende de calle Artube, paralela a División De los Andes); calle Lamadrid y Roque Sáenz Peña. Además, se ejecutó un exhorto judicial en el loteo Loma Hermosa, en la localidad de Aldea Brasilera, departamento Diamante.

Los resultados de estas acciones fueron significativos, destacó la Policía: se secuestró material estupefaciente, dinero en efectivo, dispositivos de telefonía celular y se detuvo a tres personas adultas involucradas en la causa.