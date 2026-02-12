Mataron a una mujer en Gualeguay y buscan a un prófugo

El sospechoso, que sería conocido de la víctima, se dio a la fuga tras el crimen y es buscado por la Policía.

Una mujer de 39 años fue asesinada este jueves en la ciudad de Gualeguay y el principal sospechoso se encuentra prófugo. Según se informó, el hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Continuación La Paz, en la zona del Barrio El Molino, a metros de la costanera.

La víctima habría sido ultimada por un hombre de su entorno, posiblemente un vecino, quien escapó del lugar inmediatamente después de cometer el crimen.

Efectivos de la Jefatura Departamental Gualeguay y personal de Criminalística trabajan en el sitio bajo las órdenes de los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina para recolectar pruebas y testimonios.

Si bien no se han brindado detalles oficiales sobre el arma utilizada o la mecánica del ataque, fuentes policiales confirmaron que se ha desplegado un amplio operativo de cierre de ciudad y rastrillaje en zonas rurales para dar con el paradero del agresor.

(Ahora)