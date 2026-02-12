Policías asistieron a joven que dio a luz en su casa en Paraná

Una joven de 25 años comenzó con trabajo de parto en su vivienda y fue asistida por efectivos policiales hasta la llegada de la ambulancia en Paraná. La madre y la recién nacida fueron trasladadas al hospital.

Policías asistieron a embarazada que dio a luz en su casa en Paraná este miércoles por la noche, en un procedimiento de urgencia que permitió que tanto la madre como la beba recién nacida fueran trasladadas sanas y salvas al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 en una vivienda ubicada en la intersección de calles Hernandarias y 1519, donde una joven de 25 años se encontraba en pleno trabajo de parto. Ante la situación, una mujer de 40 años dio aviso a las autoridades solicitando asistencia urgente.

Según se informó oficialmente, al arribar al domicilio el personal policial constató que la joven estaba a punto de dar a luz, por lo que de inmediato se solicitó una ambulancia.

Parto asistido por efectivos

Mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias, la mujer comenzó con el parto, por lo que los efectivos intervinientes debieron asistirla en el lugar. Los uniformados recibieron a la beba recién nacida y brindaron contención tanto a la madre como a la niña durante los minutos posteriores al nacimiento.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del móvil 338, a cargo del comisario Riquelme, junto al oficial ayudante Bangert y el cabo Peralta, quienes actuaron con rapidez ante la emergencia.

De acuerdo a lo indicado en el parte policial, no se registraron complicaciones durante el parto y ambas fueron estabilizadas hasta la llegada de la ambulancia.

Traslado al hospital

Una vez que el servicio médico arribó al domicilio, la madre y la recién nacida fueron trasladadas al Hospital San Martín de Paraná para su evaluación y controles de rutina.

Desde la fuerza policial confirmaron que tanto la mujer como la beba se encontraban en buen estado de salud tras el procedimiento.