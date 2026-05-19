Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores

Aptra galardonó este lunes a lo mejor de la televisión argentina durante el año pasado.

Este lunes por la noche se entregaron los Premios Martín Fierro 2026, que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton y fue conducida por Santiago del Moro, tuvo como gran ganador a Guido Kaczka, quien se llevó el Oro.

El evento se transmitió Telefe, que fue el canal que más estatuillas se llevó: obtuvo 14 galadornes. En tanto que El Trece logró nueve, incluido el de Oro. Luego le siguieron América y El Nueve con cinco galardones cada uno y la TV Pública con tres, aunque dos de ellos lo ganaron en la misma terna (Programa de Servicios) tras un premio compartido.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue cuando se evocó a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026, musicalizado con la canción “Recuérdame” (famosa por la película “Coco” de Disney) entonada por Angela Torres, en el ya esperado segmento conocido como “In Memorian”.

Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “el Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni. Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro.

Martín Fierro 2026: todos los ganadores