Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores

Aptra galardonó este lunes a lo mejor de la televisión argentina durante el año pasado.
Este lunes por la noche se entregaron los Premios Martín Fierro 2026, que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton y fue conducida por Santiago del Moro, tuvo como gran ganador a Guido Kaczka, quien se llevó el Oro.
El evento se transmitió Telefe, que fue el canal que más estatuillas se llevó: obtuvo 14 galadornes. En tanto que El Trece logró nueve, incluido el de Oro. Luego le siguieron América y El Nueve con cinco galardones cada uno y la TV Pública con tres, aunque dos de ellos lo ganaron en la misma terna (Programa de Servicios) tras un premio compartido.
Uno de los momentos más emotivos de la gala fue cuando se evocó a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026, musicalizado con la canción “Recuérdame” (famosa por la película “Coco” de Disney) entonada por Angela Torres, en el ya esperado segmento conocido como “In Memorian”.
Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “el Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni. Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro.
Martín Fierro 2026: todos los ganadores
- Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka
- Ficción: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).
- Periodístico: Opinión pública (El Nueve).
- Humorístico/Actualidad: Polémica en el bar (América).
- Deportivo: ACTC (TV Pública)
- Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).
- Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve).
- Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe).
- Interés General: LAM (América).
- Musical: La Peña de Morfi (Telefe).
- Magazine: Cortá por Lozano (Telefe).
- Cultural Educativo: Tierras ( Telefe).
- Entretenimientos: Buenas Noches Familia (El Trece).
- Big Show: Otro Día Perdido (El Trece).
- Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).
- Gastronomía: Ariel en su Salsa (Telefe).
- Viajes/Turismo: Por el mundo ( Telefe).
- Programa de Servicios: ADN Buena Salud (TV Pública) y Aire de Campo (TV Pública).
- Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe).
- Branded Content: Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)
- Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe).
- Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece).
- Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece).
- Labor Periodística Masculina: Rolando Graña – América Noticias y GPS (América).
- Cronista/Movilero: Alejandro Guatti- Intrusos (América)
- Panelista Femenina: Analía Franchín-A la Barbarossa (Telefe)
- Panelista Masculino: Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América).
- Mejor Actor: Luciano Cáceres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Mejor Actriz: Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
- Revelación: Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe).
- Labor Humorística: Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece).
- Autor/Guionista: Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece).
- Director: Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Director de No Ficción: Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece).
- Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV-La América)
- Producción Integral: La Voz Argentina (Telefe).