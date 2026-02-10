Nuevo arresto en la investigación del crimen de Luciano Emerí en Cerrito

La investigación por el asesinato de Luciano Emerí avanza con la detención de un segundo sospechoso y el secuestro de un arma de fuego clave para el caso.

La investigación por el brutal asesinato de Luciano Emerí, el joven encontrado calcinado el 4 de febrero dentro de un vehículo incendiado en un camino rural de Cerrito, nuevo novedades en las últimas horas. En un operativo llevado a cabo durante la madrugada, la policía logró la detención de un segundo sospechoso e incautó un arma de fuego clave para el caso. Ambos procedimientos fueron realizados en diferentes puntos de la localidad, en el marco de dos allanamientos.

Desde la Policía confirmaron que el segundo arresto recayó sobre un hombre adulto, vecino de Cerrito, quien fue trasladado a Paraná y quedó bajo custodia en la Alcaidía, a disposición de la Fiscalía. Con este nuevo detenido, ya son dos las personas encarceladas en relación al homicidio de extrema violencia que investiga el fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos, junto a la División Homicidios y efectivos de la Policía local.

El primer arrestado fue Juan Pablo Sotelo, un joven de 21 años, quien permanece en prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná mientras avanza el proceso judicial. La semana pasada la Justicia le aplicó 30 días de arresto preventivo.

Arma secuestrada

El secuestro de elementos clave para la investigación también fue confirmado, destacándose entre ellos un arma de fuego que estaba siendo buscada.

El crimen de Luciano Emerí se conoció el miércoles 4 de febrero, cuando su cuerpo fue hallado calcinado en un vehículo completamente incendiado, estacionado en un camino rural cercano al cruce de las rutas nacionales 12 y 8, en jurisdicción de Cerrito. Desde entonces, las autoridades han trabajado intensamente para esclarecer este terrible asesinato.