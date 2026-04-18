Mujer Activa se consolida como un espacio de encuentro y comercialización para emprendedoras

La Feria Mujer Activa se desarrolló este viernes en Paraná con una amplia participación de la comunidad, en una jornada que puso en valor el trabajo, la producción y la creatividad de mujeres emprendedoras de la provincia.

Durante la actividad, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, recorrió la feria junto a la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; la directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri; la directora de Mujeres, Joaquina Brodi, y funcionarias provinciales, quienes dialogaron con las emprendedoras y acompañaron el desarrollo de la propuesta.

Verónica Berisso, destacó que «esta feria, Mujer Activa, es el lugar donde visibilizamos y se pone en valor el trabajo de emprendedoras entrerrianas. Ya que es este el espacio que busca fortalecer los circuitos de comercialización local e impulsar la autonomía de las mujeres».

En cuanto al desarrollo del evento, la ministra resaltó que «este evento refleja un trabajo en equipo de todo el ministerio, tanto de la dirección de Mujeres como la dirección Economía Social y Políticas Comunitarias con el acompañamiento de toda la secretaria de Políticas de Cuidado. Y esto nos enorgullece».

Por su parte, la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelen Acosta, agregó «somos un Ministerio de muchas mujeres unidas, trabajando en pos de la igualdad de oportunidades para las mujeres de la provincia».

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, donde una gran cantidad de vecinos se acercaron a recorrer los distintos espacios, acompañando y valorando la producción local en un ambiente de intercambio y participación. A lo largo de la jornada, más de 20 emprendedoras ofrecieron una amplia variedad de productos en rubros como indumentaria, accesorios, cerámica, textiles, papelería, marroquinería y gastronomía, entre otros. Muchas de ellas integran la marca colectiva Manos Entrerrianas, que promueve el desarrollo de la producción local con identidad provincial.

Además de la feria, la propuesta incluyó intervenciones artísticas y espacios culturales que crearon un ambiente festivo que cerró con la participación de la DJ Fatima Igual, consolidando a Mujer Activa como una iniciativa que combina producción, cultura y encuentro.

Estas iniciativas reafirman el rol del Estado provincial en la generación de políticas públicas que promueven la autonomía de las mujeres, generando oportunidades concretas de comercialización y fortaleciendo su participación en el entramado productivo entrerriano.