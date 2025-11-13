Paraná será anfitriona de una nueva edición del Seven de la República

El tradicional evento deportivo regresa a la capital provincial el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. La competencia es organizada por la Unión Entrerriana de Rugby y la Unión Argentina de Rugby y cuenta con el apoyo de la Municipalidad y el gobierno provincial. La intendenta Rosario Romero, acompañó la presentación del encuentro deportivo.

Se espera la participación de seleccionados masculinos y femeninos de todo el país, y combinados invitados de Uruguay y Paraguay. La edición 2025 marcará el 41° torneo masculino y la 9ª versión femenina, reafirmando la importancia de esta cita.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, subrayó la importancia de este evento para la capital entrerriana: “Paraná va a ser una fiesta y esto es producto del trabajo compartido”, dijo en referencia a la Unión Argentina de Rugby, la Unión Entrerriana de Rugby, el Gobierno de la provincia, la ciudad y el Empatur.

“Trabajamos junto al sector privado para sostener la sede en Paraná. Siempre que se celebra el Seven la ciudad se llena de gente que disfruta de la primavera en Paraná”, añadió.

El gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de mantener la plaza del Seven en Paraná: “Estamos seguros de que vamos a dejar bien parada a la provincia y al deporte. Esperemos que sean jornadas exitosas y que la gente pueda disfrutar de nuestra provincia y de la ciudad capital”.

“Estamos ante un nuevo desafío. Estamos muy agradecidos con la UAR y que nos haya acompañado el gobernador y la Intendenta. Agradecemos a las empresas privadas de Paraná que nos han ayudado económicamente para que el Seven se quede un año más en la ciudad”, sostuvo el presidente de la UER, Martín Cipriani.

El vicepresidente de la UAR, Félix Páez Molina, agradeció el apoyo del gobierno provincial y municipal. En ese sentido, indicó: “Estamos muy agradecidos al gobernador y a la Intendenta por el esfuerzo que hicieron. Y fundamentalmente a la Unión Entrerriana, que trabaja desinteresadamente para hacer un torneo cada año cada vez mejor”.

Este torneo, considerado uno de los más relevantes de Argentina en la modalidad de rugby seven, volverá a reunir a los mejores equipos de todo el país, junto con selecciones internacionales de Sudamérica, para disputar un evento que no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su tradición y espíritu de camaradería.

Participaron de la actividad el Jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, el consejero de la UAR, Jaime Barba, y el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani.