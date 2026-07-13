Murió Sam Neill, el actor protagonizó Jurassic Park

Facleció este lunes a los 78 años en Australia. Su familia informó que la muerte fue repentina y destacó que atravesaba una dura enfermedad.

El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, señalaron sus allegados, quienes además pidieron privacidad para atravesar el duelo. También indicaron que la muerte fue “repentina e inesperada”.

Nacido en Irlanda del Norte y radicado desde niño en Nueva Zelanda, Neill desarrolló una extensa carrera en cine y televisión que comenzó a fines de la década de 1970. Alcanzó fama internacional con My Brilliant Career y consolidó su trayectoria con películas como La caza del Octubre Rojo, La profecía III, La nave del terror y la serie Peaky Blinders.

Su papel más recordado fue el del doctor Alan Grant en Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg. Volvió a interpretar al personaje en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022).

En 2023 había revelado que padecía un linfoma no hodgkiniano en estadio tres. Sin embargo, este año había informado que la enfermedad se encontraba en remisión gracias a un tratamiento de inmunoterapia.

Además de la actuación, Neill era productor de vinos en Nueva Zelanda y solía compartir en sus redes sociales imágenes de su granja y de los animales que criaba. Su fallecimiento generó una fuerte repercusión entre colegas y seguidores de todo el mundo.