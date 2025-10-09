Paraná: atractiva agenda de fin de semana largo

Desde el viernes 10 y hasta el domingo 12 de octubre, la ciudad de Paraná se prepara en la antesala de un nuevo fin de semana largo, fortaleciendo una agenda de actividades pensadas para recibir a los turistas que elegirán la capital entrerriana y a los vecinos de la ciudad, quienes elegirán los atractivos vinculados con la historia, la cultura y las bellezas naturales, entre ellos el corredor ribereño.

La nutrida cartelera fue organizada por la Municipalidad, en conjunto con las entidades miembros del Ente Mixto de Turismo de Paraná.

La ciudad ofrecerá una variada cartelera de propuestas como los recorridos pedestres “Descubrí Paraná”, una iniciativa que rescata el legado histórico y patrimonial de Paraná; las visitas guiadas a la Reserva Natural Islote Curupí, una experiencia para apreciar las bondades que ofrece la naturaleza al lado del río: habrá recorridos guiados del 10 al 12 de octubre.

Además, el programa incluye la tradicional Feria de Emprendedores y Artesanos (Especial Día de la Madre), entre el 9 y el 12 de octubre en la zona del Puerto Nuevo; una de las opciones para apreciar la ciudad es Bicivía Paraná, una alternativa de movilidad sostenible para que paranaenses y turistas puedan recorrer la costanera, sumado a los paseos en el Bus Turístico que transita a cielo abierto por lugares emblemáticos de Paraná.

Una de las novedades del finde XXL será la segunda edición del Festival Internacional de Barbería “Paraná Corta”. El evento se realizará el domingo 12 y 13 de octubre en Sala Mayo.

Los visitantes además tendrán la posibilidad de disfrutar y conocer la microrregión turística “El Paraná y sus Aldeas”: descubrir pintorescos poblados fundados por los alemanes del Volga hace casi un siglo y medio, donde las tradiciones siguen vivas en la gastronomía, la música y las fiestas populares.

A ello se suma Harlem Festival, un evento que combina la música y la cultura, a tan solo 20 minutos de Paraná, con bandas y referentes de la música nacional y latinoamericana.

