Las autoridades de la OSER destacaron el ahorro de fondos en cargos políticos

Detallaron cómo será el procedimiento para que los afiliados accedan a medicamentos. Además, Gallegos señaló a APFDigital que “con el sueldo de un ex directorio de Iosper alcanza para todo el actual Directorio de OSER”.

A dos meses de la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el presidente de la obra social, Mariano Gallegos; y el vicepresidente Ricardo García brindaron una conferencia de prensa como balance para los dos meses de gestión.

En este marco, Gallegos destacó que el ahorro de fondos en cargos políticos en lo que va de 2025 asciende a 1.250 millones de pesos, equivalente a dos meses de todas las consultas que paga la obra social. “Es significativo de la obra social austera y ágil que queremos”, expresó.

El nuevo presidente también aseguró: “Con el sueldo de un ex directorio de IOSPER alcanza para todo el actual Directorio de OSER”. Durante el período de intervención del ahora ex Iosper, desde el gobierno provincial se insistió en varias ocaciones en que las remuneraciones en el Directorio obrero alcanzaban en algunos casos los 17 millones de pesos.

El titular de OSER se refiió a su vez al problema de los amparos y la judicialización de salud, y estimó que estos litigios se redujeron en un 60% y que para septiembre ese porcentaje llegaría al 90%. Precisó que pasaron de 260 en junio a 106 en julio.

Medicamentos en tres pasos

Respecto a la medicación, García explicó que OSER implementó un sistema de provisión en tres pasos para facilitar el acceso de los afiliados a las prestaciones que necesitan: “Se completa el formulario por parte de médico. Como segundo paso, se concurre a la delegación para la autorización. Una vez que recibe la misma por correo electrónico o mediante la aplicación, va a la farmacia y pide el remedio».

Además, el vicepresidente de la obra social contó que «tenemos abiertas todas las vías de comunicación, funcionando el 0800, el WhatsApp y trabajamos en un fuerte programa de capacitación al recurso humano profesional que trabaja en cada una de las sedes para que estén preparados para dar respuestas a los inconvenientes que puedan surgir».