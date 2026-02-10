Por primera vez, la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura no será el 15 de febrero

La Constitución Provincial reformada en 2008 fija como fecha de inicio del período de sesiones ordinarias al 15 de febrero. Como este año cae domingo, en medio del feriado largo de Carnaval, se decidió el corrimiento de la fecha para el miércoles 18, a fin de que el acto institucional y, en particular, el mensaje de apertura del gobernador Rogelio Frigerio no se termine diluyendo en la apatía del feriado.

El corrimiento de la fecha no altera las sesiones preparatorias que en ambas cámaras tendrán lugar el miércoles 11. Al mediodía en Diputados y a las 17 en el Senado.

En la Cámara de Diputados no se aguardan -en principio- mayores cambios. Nadie está hablando abiertamente de que Hein deje la presidencia y, por lo pronto, la conducción de los bloques políticos seguiría igual: el diputado radical de Concordia, Marcelo López seguiría al frente del bloque de Juntos por Entre Ríos y Laura Stratta de la bancada peronista.

De cualquier manera, las definiciones se alcanzarán en las conversaciones que se darán hacia el interior de cada bancada entre martes y miércoles. Parecería que la continuidad está más garantizada en el bloque peronista, ya que algunas voces dentro del oficialismo hablan de un «final abierto» para la resolución de los nombres y no quieren dar nada por cerrado.

Se espera también que Roque Fleitas continúe liderando la bancada de La Libertad Avanza. Lo demás son bloques unipersonales: Gladys Liliana Salinas en la bancada del Partido Conservador Popular; Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco en La Libertad Entre Ríos.

En el Senado se aguardan más novedades. En particular dentro de la bancada peronista, que por su división perdió el año pasado el control de la Cámara.

La novedad pasará por quién reemplazará a Martín Oliva en la jefatura de bloque. Se mencionan tres nombres: el senador de San Salvador, Marcelo Berthet; el de Victoria, Victor Sanzberro; y la senadora de Federal Nancy Miranda.

Por el lado del oficialismo también deberían producirse novedades si se cumple con el propósito de continuar la rotación de la presidencia de la bancada, que en 2024 estuvo a cargo de Gustavo Vergara y en 2025 de Rubén Dal Molín.

Habrá que ver si hay senadores dispuestos a ocupar el rol que viene desempeñando Dal Molín en la defensa de las políticas del Poder Ejecutivo. Puede que haya legisladores más interesados en presidir algunas comisiones.

El intercambio de posiciones para acordar jefatura de bloque, presidencias de comisiones y también vicepresidencia de Cámara se producirá en una reunión de la bancada oficialista que tendrá lugar este martes. En el oficialismo se asegura que todo se va a resolver “sin traumas”.