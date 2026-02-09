Provinciales

Este miércoles ATE se movilizará en Paraná contra la reforma laboral

La marcha comenzará a las 18:30 en Plaza de Mayo y se dirigirá a Casa de Gobierno. En la oportunidad se sumarán otras protestas del ámbito provincial, como la solicitud de convocatoria a paritarias estatales. La jornada de lucha no incluye paro por lo que los servicios funcionarán normalmente.

Este miércoles la Cámara de Diputados irá al recinto a definir su postura respecto a la Reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Ante este escenario, ATE anunció que realizará una movilización desde Plaza de Mayo hacia Casa de Gobierno rechazando la iniciativa.

La marcha comenzará a las 18:30 y además reunirá protestas del ámbito provincial. Entre ellas están el pedido de aumento salarial, la reincorporación de trabajadores cuyo contratos no fueron renovados y la oposición a una reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio.

Cabe mencionar que la jornada de lucha no incluye paro por lo que los servicios funcionarán normalmente.

