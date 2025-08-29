Prohibieron la venta de suplemento dietario: podría afectar la salud de quien lo consuma

Se trata de un producto a base de creatina que carecía de registros y estaba falsamente rotulado. A través de la disposición 6195/2025, la ANMAT lo catalogó como “ilegal”.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó este viernes la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de un suplemento dietario a base de creatina. La medida también alcanza a las plataformas de venta en línea, donde el producto estaba siendo ofrecido.

En concreto, el organismo detalló que la prohibición recae sobre el “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno CREATINA MONOHIDRATO; marca WOLF NUTRITION; RNPA: EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG; Ruta Provincial 205 Km 80 – Cañuelas, Pcia de Buenos Aires; RNE 02-050730”, quedando comprendidas todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

De acuerdo con la Disposición 6195/2025 publicada en el Boletín Oficial, el producto carecía de registros de establecimiento y de producto, además de estar falsamente rotulado al incluir números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistentes, “resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Producto falsamente rotulado y prohibición ampliada

La normativa firmada por la ANMAT también estableció la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique el RNPA y/o el RNE antes mencionado, por ser un producto falsamente rotulado que utiliza un número de RNPA y/o RNE inexistente, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

La disposición busca evitar que el mismo esquema fraudulento se replique bajo otras marcas o presentaciones con idénticos números de registro inexistentes. De este modo, la medida se convierte en un precedente para reforzar los controles en torno a los suplementos dietarios, un mercado que en los últimos años mostró un crecimiento exponencial tanto en gimnasios como en ventas digitales.

Los suplementos deportivos suelen ser consumidos de manera masiva por jóvenes y atletas amateurs. Sin embargo, al no estar debidamente registrados, representan un riesgo sanitario, ya que no existe control oficial sobre su composición, calidad ni trazabilidad.

La investigación que llevó a la prohibición

En los considerandos de la medida, la ANMAT explicó que las actuaciones se iniciaron “ante una consulta proveniente de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) acerca de la genuinidad del producto” en cuestión.

A partir de esa inquietud, se realizó una presentación ante la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, que confirmó que tanto el RNPA como el RNE exhibidos en el envase “son inexistentes”. Esto reforzó la sospecha de que se trataba de un producto elaborado fuera de los marcos regulatorios y sin autorización sanitaria.

Con la certeza de que no podía ser identificado en forma fehaciente, la ANMAT resolvió la prohibición al considerar que se trata de “un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado”.

Protección de la salud pública

El objetivo central de la medida, según enfatizó el organismo, es “proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales”. La advertencia cobra relevancia en un contexto donde la proliferación de suplementos de dudosa procedencia creció de manera significativa a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

La ANMAT recordó que todo producto dietario o alimenticio debe contar con un RNE y un RNPA válidos, que puedan verificarse en sus registros oficiales. En este caso, la falsificación de esos datos generaba la apariencia de legalidad, lo que facilitaba su circulación en el mercado.