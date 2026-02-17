Reparan caño de impulsión de agua en avenida Ramírez: las zonas donde se afectaría el servicio

Se realiza una intervención en el conducto de salida del centro de distribución Ramírez. La tarea puede generar baja presión en el sector céntrico y barrios Hipódromo, Rocamora y parte de Santa Lucía. Hay corte total de tránsito en la zona.

Intervención en caño de impulsión de agua potable en avenida Ramírez se desarrolla este miércoles por la mañana con trabajos de reparación sobre el conducto de 500 milímetros de salida de bombeo del centro de distribución Ramírez hacia la red pública.

La labor es llevada adelante por personal municipal en el tramo comprendido entre calles Enrique Carbó y Villaguay, donde se dispuso un operativo especial para permitir las tareas técnicas sobre la cañería principal.

Como consecuencia de estos trabajos, podrían registrarse casos de baja presión en distintos sectores de la ciudad, principalmente en el casco céntrico, barrio Hipódromo, Rocamora y parte de Santa Lucía.

Baja presión y recomendaciones

Desde el área correspondiente se informó que las tareas podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde, dependiendo de la complejidad que presente la reparación del conducto.

Ante esta situación, se recomendó a los usuarios de las zonas afectadas adoptar las previsiones necesarias y realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva.

Se recordó que contar con almacenamiento domiciliario permite mantener el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras se desarrollan este tipo de intervenciones en la red pública.

Corte total de tránsito

Para garantizar la seguridad del personal y facilitar el desarrollo de la intervención en el caño de impulsión de agua potable en avenida Ramírez, se dispuso un corte total de tránsito en ese tramo de la arteria.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución por la zona y utilizar vías alternativas o arterias adyacentes para evitar demoras.

Finalizados los trabajos, el servicio se normalizará de manera progresiva en los sectores afectados, una vez restablecida la presión habitual en la red.