Este martes se cumple un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ataque terrorista que dejó 29 muertos y más de 200 heridos.

Este martes se cumplen 34 años del atentado a la Embajada de Israel, día en que el terrorismo internacional golpeó por primera vez en Argentina.

A las 14:45 del 17 de marzo de 1992, la ciudad de Buenos Aires se sacudió bajo el impacto de un coche bomba que redujo a escombros la sede de la Embajada ubicada en las calles Arroyo y Suipacha. La detonación no solo destruyó el edificio diplomático, sino que se cobró la vida de 29 personas (de las cuales 22 pudieron ser identificadas) y dejó a más de 200 heridos.

El atentado fue perpetrado por la organización terrorista islámica Hezbolá.

Acto oficial

La conmemoración oficial comenzará a las 14:50 en Arroyo y Suipacha y contará con la presencia del presidente Javier Milei, que asistirá junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

«La primera vez no se olvida» es el lema del acto que se llevará a cabo este año. El objetivo de la campaña es visibilizar y recordar el primer ataque terrorista ocurrido en la Argentina. Entre los difuntos hay ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes, al tiempo que también fallecieron un taxista, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico y obreros que trabajaban en edificios aledaños.

Dos años después, el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el escenario de otro atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.

La causa

Hasta hoy no hay imputados ni condenados en la causa, pese a que fue investigada por la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales como el FBI y la agencia de inteligencia Mossad de Israel, recuerda la agencia NA.

En abril de 2024, un tribunal federal en Argentina declaró que Irán y Hezbolá estaban detrás del ataque, habiendo “organizado, planeado, financiado y ejecutado” el ataque.

Dicho tribunal implicó a una serie de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, varios de los cuales tenían inmunidad diplomática en aquel momento.

En la lista también nombraron a varios funcionarios argentinos por “manipular evidencia e intentar encubrir el crimen”.