Se levanta el paro de colectivos en Paraná

Las empresas depositaron a los trabajadores el último 25% que faltaba de sus haberes de agosto y se levantó la huelga. El servicio se reestablece desde el mediodía de este jueves.

Luego de casi siete días consecutivos sin servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná, este jueves volverán a circular los colectivos ya que se levantará el paro de la Unión Tranviarios del Automotor. Según confirmaron a AHORA desde UTA, este jueves fue depositado en las cuentas bancarias de los choferes el último 25% pendiente de sus salarios de agosto y quedó así sin efecto la medida de fuerza.

Desde el sindicato de colectiveros confirmaron que pasadas las 12 del mediodía de este jueves los choferes se dirigían a los galpones de la empresa a buscar los respectivos coches y dirigirse a las cabeceras de cada línea para iniciar todos los recorridos. Se estima que hacia las 13 horas aproximadamente se normalice el servicio.

La capital provincial estuvo sin colectivos urbanos desde las primeras horas del viernes 5 pasado. La UTA lanzó el paro porque las empresas nucleadas en Buses Paraná (Mariano Moreno y ERSA) habían pagado a los trabajadores sólo la mitad de los haberes del mes pasado.

El martes los empleados de Buses habían recibido un 25% más de sus sueldos de agosto, con lo cual se había completado un 75% de los haberes, pero la medida de fuerza se mantuvo hasta percibir la liquidación total.

Este jueves, cuando se cumplía la séptima jornada consecutiva sin servicio de transporte público en la ciudad, los colectiveros finalmente recibieron el último 25% del salario que les debían y levantaron la huelga.

La liquidación de esos haberes adeudados motivó gestiones muy intensas de los gobiernos provincial y municipal durante los últimos días. Cada uno de esos niveles de gobierno administra distintas líneas de colectivos que recorren la ciudad de Paraná y su Área Metropolitana, a partir de un cambio de gestión implementado el año pasado.

Mientras que el Municipio paranaense se hace cargo de las líneas que circulan solamente dentro de la ciudad (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ,11/21, 14, 16 y 23), la Provincia gestiona las que van hasta Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y demás localidades metropolitanas, que pasaron a considerarse servicio interurbano (4, 6, 12, 15, 17, 20, 22 y 24). Estas líneas continuaron operando normalmente todos estos días, ya que sus choferes habían percibido correctamente sus haberes.

La huelga despertó muy fuertes cruces entre la Municipalidad de Paraná y las empresas concesionarias. El gobierno de Rosario Romero expuso que había transferido en tiempo y forma los subsidios que aporta mes a mes para el financiamiento del transporte. Incluso deslizó sospechas sobre la discriminación en el pago de sueldos entre choferes de las líneas urbanas y las interurbanas.

En cambio, el gerente de Mariano Moreno, Marcelo Lischet, aseguraba que la Ciudad debe a las compañías 1.500 millones de pesos de aportes en lo que va del año y que lo que habían recibido de subsidios, junto con lo recaudado con el cobro de boletos, apenas alcanzaba para pagar la mitad de los sueldos de los empleados.

El conflicto que se resolvió este jueves genera más expectativas para el cambio de concesión del transporte urbano de Paraná que se sustanciará en diciembre, cuando ERSA y Mariano Moreno abandonen la ciudad y el servicio quede en manos de la empresa ganadora de la reciente licitación, Transporte San José, procedente de la provincia de Misiones.