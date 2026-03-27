Se presentaron 40 proyectos para ocupar locales en Mercados de la ciudad

La convocatoria para la incorporación de emprendimientos a los mercados locales permaneció abierta del 6 al 20 de marzo. En total, se recibieron 40 proyectos, una cifra muy positiva por la diversidad y el interés demostrado por los emprendedores. Comienza el proceso de evaluación de los proyectos.

Las propuestas abarcan una amplia variedad de rubros, entre ellos panadería, rotisería, vinotecas, productos regionales, marroquinería y artesanías en madera, entre otros.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, afirmó que “esta heterogeneidad refleja el crecimiento y la consolidación del ecosistema emprendedor, así como el atractivo de los mercados como espacios de comercialización y desarrollo local”.

En ese marco, destacó “el valor de estas iniciativas para fortalecer la economía local” y recordó que “el trabajo en torno a ferias y mercados se complementa con otras propuestas impulsadas desde la gestión de Rosario Romero para acompañar y apoyar a los emprendedores locales”.

Con el cierre de la convocatoria, comenzará el proceso de evaluación de los proyectos presentados. El objetivo es seguir fortaleciendo los mercados como espacios de encuentro, producción y consumo local, promoviendo el desarrollo de emprendimientos y la diversificación de la oferta para la comunidad.