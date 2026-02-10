Un muerto tras choque en Ruta 12

Un hombre murió luego de un violento choque entre un automóvil y un camión recolector. El siniestro ocurrió en el kilómetro 476 de la Ruta 12, en el tramo comprendido entre Colonia Crespo y El Palenque.

Un trágico siniestro vial se registró este martes en la Ruta 12, donde una persona perdió la vida tras un choque entre un automóvil y un camión. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 476, en el tramo que une Colonia Crespo con El Palenque.

Según se informó, el accidente involucró a un camión recolector de Hernandarias que circulaba en sentido hacia Paraná y a un automóvil Toyota Corolla que salía a la ruta. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de manera violenta.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil, un hombre, de unos 56 años, sufrió heridas de extrema gravedad. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde llegó sin vida.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones y ordenaron el tránsito en la zona, que se vio parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.