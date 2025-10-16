UTA advirtió a la empresa San José que deberá mantener a los choferes actuales en Paraná

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos, Juan José Brito, brindó una conferencia de prensa en respuesta a declaraciones del gerente de la empresa San José, Hugo Ruiz, quien había señalado que la empresa “no tiene obligación de tomar a los empleados actuales”.

“Vamos a hacer lo imposible y estamos basados en la Ley de Contrato de Trabajo, que no permite que ningún trabajador quede sin su puesto ni su antigüedad”, afirmó Brito. Cabe agregar además que este jueves se dio a conocer que la empresa que estará a cargo del transporte urbano de pasajeros en Paraná desde diciembre está en busqueda de nuevo personal.

Asimismo, el representante gremial ratificó que defenderá los derechos laborales de todos los trabajadores. “Queremos llevar tranquilidad: nadie va a perder su trabajo ni su antigüedad. Venga quien venga, vamos a ampararnos en la ley, porque por sobre la ley no hay nada”, sostuvo el dirigente.

Además estuvo presente el abogado del gremio, Alejandro Becic, que explicó los fundamentos legales que respaldan la postura sindical. “El artículo 225 de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo establece que ante cualquier transferencia de establecimiento o concesión, el nuevo adquirente asume las obligaciones laborales del anterior”, detalló.

Becic agregó que “el trabajador debe continuar su contrato con la misma antigüedad y condiciones preexistentes”, por lo que “no hay dudas respecto de la obligación que tiene la nueva empresa de incorporar a los empleados que hoy están prestando servicio”.

Y agregó: “El artículo 225 establece que la responsabilidad es conjunta, lo que implica que tanto el nuevo adquirente como los antiguos concesionarios comparten las obligaciones laborales. Si la nueva empresa no cumple con lo establecido, los anteriores concesionarios también podrían ser solidariamente responsables”.

Además, recordó que el pliego de bases y condiciones del nuevo contrato también establece las responsabilidades del concesionario. “El artículo 58 dice que el concesionario debe asumir todas las responsabilidades como empleador respecto del personal a su servicio”, citó.

“El gerente firmó ese pliego, por lo tanto, no puede desconocer lo que él mismo aceptó”, remarcó.

Por lo que en caso de que la empresa San José no cumpla con lo establecido, UTA adelantó que acudirá a la Justicia. “Esperamos no llegar a una acción judicial, pero si se desconoce la ley, recurriremos a todas las instancias necesarias para proteger los puestos de trabajo”, indicó Becic. Aunque agregó: “Siempre estuvimos a disposición para reunirnos. Si la empresa quiere dialogar, estamos dispuestos. Pero hasta ahora no hubo contacto formal”.

Por último, el letrado calificó como “desafortunadas” las declaraciones de Ruiz porque “llevaron intranquilidad a más de 200 choferes y sus familias”, y señaló que el gerente “demuestra un desconocimiento absoluto del pliego de condiciones y de la legislación laboral vigente”.