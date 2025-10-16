Siete detenidos y millonario secuestro de drogas tras operativo por narcotráfico en Entre Ríos

Un megaoperativo coordinado entre la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval Argentina desarticuló una red de narcotráfico en Concepción del Uruguay.

Un importante operativo contra el narcotráfico se concretó en Concepción del Uruguay, tras una exhaustiva investigación que se extendió durante varios meses. La acción fue llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina (Zona Bajo Uruguay).

Los allanamientos se realizaron en distintas viviendas de los barrios 25 de Mayo y 30 de Octubre, donde operaba una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

El operativo culminó con siete detenidos (cuatro mujeres y tres hombres), todos incomunicados por disposición judicial.

Drogas, dinero y armas incautadas

Durante los allanamientos se secuestraron más de 10 kilogramos de marihuana y más de tres kilogramos de cocaína, además de 8.422.710 pesos y 3.802 dólares.

También se incautaron 10 armas de fuego -cinco revólveres, cuatro fusiles y una pistola- junto con 67 municiones de distintos calibres, además de tres vehículos: una camioneta Ford Ranger, un Volkswagen Polo y una motocicleta Keller 110.

En el lugar, los agentes hallaron máquinas contadoras de dinero, una balanza de precisión, 33 teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y equipamiento informático utilizado para las actividades ilícitas.

38 identificados en allanamientos

En el marco del megaoperativo, también se procedió a la identificación de 38 personas, entre ellas 22 menores de edad (4 mujeres y 18 varones) y 14 adultos, que se encontraban en los domicilios allanados.

Las autoridades remarcaron que el trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval permitió desarticular una estructura criminal con amplio alcance territorial.

El material incautado fue puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras se continúa con el análisis de la evidencia digital y documental.

Intervención de la Justicia Federal

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. María Josefina Minatta, con la intervención de la Secretaría de la Dra. Mariela Montefinale y del Juez Federal Subrogante Dr. Hernán Viri.

Las fuerzas federales y provinciales actuaron conforme a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. Los investigadores no descartan que, a partir del material recolectado, la Justicia Federal disponga nuevas medidas o detenciones complementarias en el marco de la causa.

“Este trabajo es el resultado de meses de investigación y cooperación interinstitucional. Felicitamos al personal por la dedicación y el profesionalismo demostrado”, expresó el comisario Esteban Allegrini, tras el procedimiento.