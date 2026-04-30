Actualizarán las tarifas del transporte suburbano e interurbano

Lo anticipó el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren. La medida obedece a un pedido de los empresarios y la suba rondaría el 10%.

El funcionario se refirió a las tarifas en el transporte suburbano (Área Metropolitana) e interurbano y recordó que se actualizan cada seis meses.

La última actualización no se realizó en enero, como debó haber sido, sino en marzo sobre la base de los costos de diciembre. Ahora, ante el aumento del gasoil y las paritarias, los empresarios del sector han solicitado que la actualización de medio año se adelante a mayo.

“Nosotros estamos analizando los costos, el impacto de la paritaria nacional y del combustible, y es posible que en mayo autoricemos una corrección de tarifa en el transporte suburbano e interurbano”, anticipó Steren, quien estimó que esa suba rondaría el 10%.

Conflicto

El bloqueo de la empresa ERSA que este miércoles realizó un grupo de trabajadores durante algunas horas generó molestias entre los usuarios de los recorridos a Santa Fe, Viale y las localidades de la denominada Área Metropolitana. La protesta fue levantada y lentamente el servicio comenzó a normalizarse.

El origen del conflicto se remonta a unos meses atrás cuando, tras la licitación del servicio urbano, 237 choferes comenzaron a reclamar su continuidad laboral en la nueva concesión iniciada el 8 de diciembre, recordó el Secretario de Transporte de Entre Ríos en declaraciones a Radio Costa Paraná

Muchos choferes no fueron reincorporados: algunos consiguieron empleo y otros se jubilaron o iniciaron acciones legales por las indemnizaciones, ya que desde el 7 de diciembre no recibieron paga alguna.

“Fue un bloqueo de un grupo de choferes que, entiendo, no estaban de acuerdo con lo que se llevaba adelante en las audiencias que viene haciendo el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Trabajo, a las cuales nosotros asistimos, porque somos convocados, como también la empresa San José, la Municipalidad, este, y el gremio UTA, que es donde están nucleados esos choferes que trabajaban cuando se prestaba el servicio urbano”, explicó Steren.

“Estamos buscando soluciones mediante el diálogo. Se solicitó a UTA una nómina de choferes no reincorporados para clarificar la situación. La Provincia enfatiza que las medidas de fuerza no deben perjudicar a usuarios ni a empresas ajenas al conflicto y promueve la negociación como vía de resolución, ya que el conflicto lleva cinco meses sin resolverse, afectando a usuarios y a la comunidad”, agregó Steren.