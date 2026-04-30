Realizarán una diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

La Municipalidad de Paraná y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) unieron fuerzas para lanzar la diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria, destinada a emprendedores y diseñadores de la ciudad.

La intendenta Rosario Romero firmó el convenio con autoridades de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader en el marco del programa municipal Diseña Paraná, que lleva cinco años de trabajo junto al sector.

La diplomatura busca potenciar el ecosistema ya existente ofreciendo conocimientos específicos a emprendedores que buscan crecer.

En ese marco, la intendenta Romero subrayó: «Ese crecimiento tiene un valor que se puede medir al inicio y al final de la experiencia de la diplomatura: podremos ver cuántos emprendedores se proyectan en el tiempo y en el crecimiento de ellos mismos, de sus experiencias, nutriéndose con esta diplomatura».

La intendenta también enmarcó la iniciativa en los ejes de su gestión: «Competir en ese rubro implica sostenibilidad, que es uno de los ejes de gestión, cuidado del ambiente, creatividad y fomento de lo nuestro, porque también el compre local hay que fomentarlo».

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Daniel Richard, explicó el alcance de la propuesta: «Estamos implementando de manera conjunta una diplomatura destinada a todo el sector de diseño de indumentaria que hay en Paraná, que la municipalidad viene trabajando a partir del programa Diseña Paraná. Hemos llevado adelante una propuesta de manera conjunta a fin de fortalecer a todos aquellos emprendedores que se dedican en este rubro».

La diplomatura tendrá una carga de 150 horas de formación y ya genera expectativa: «Hemos hecho un seminario inicial previo sobre historia del arte textil y ya participaron más de 70 participantes, así que sin duda creemos que vamos a estar cerca de los 100. Estamos previendo crear dos comisiones», precisó Richard.

El decano detalló que “habrá una instancia teórica e instancias prácticas que se van a llevar adelante tanto en el Juan L. Ortiz como en el taller textil municipal». Y aclaró que la convocatoria es amplia: «Hay un grupo de personas que ya vienen trabajando con la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad, pero hay otros emprendedores que tal vez no están nucleados allí y lo van a poder hacer porque es abierto a toda la comunidad».

Para Richard, la iniciativa representa el rol que debe cumplir la universidad: «Poner todo el conocimiento artístico estético que se desarrolla en las cátedras y en las carreras de la facultad al servicio del sector productivo. Me parece que es un aporte que la universidad tiene que hacer, pensando de qué modo puede generar valor en la comunidad».

Vinculación con Diseña Paraná

La propuesta se correlaciona con el Programa Diseña Paraná, aprobado con la Ordenanza 10.087, que en su 5ta Edición, a desarrollarse durante 2026, se nutrirá de los contenidos disciplinares de la Diplomatura para toda la población destinataria del programa y especialmente para aquellos diseñadores con mayor recorrido en el mismo, que podrán acceder a 25 becas para poder completar el trayecto curricular completo.

En este sentido, la Diplomatura constituye un paso más, en este caso en vinculación con el sector académico local, para continuar avanzando en pos del proyecto de Diseña Paraná de constituir al diseño local como polo de desarrollo con identidad propia a nivel regional y nacional, atracción de inversiones y generación de empleo.

Inscripciones

Los interesados e interesadas en ser parte de la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria podrán inscribirse mediante un formulario web que estará disponible desde el lunes 4 de abril, y que será publicado en las páginas web y redes sociales de la Municipalidad de Paraná y de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER.

Para las 25 becas completas que habrá disponibles para los diseñadores y diseñadoras que forman parte de Diseña Paraná, se realizará una convocatoria específica junto a Marca Paraná, también desde el próximo lunes 4.