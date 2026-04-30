Paraná: múltiples actividades para el fin de semana largo

La agenda de actividades incluye ferias gastronómicas, cultura, recorridos para descubrir la historia de la ciudad, excursiones a cielo abierto en el Paraná Bus Turístico y el tradicional Paseo Matero con propuestas culinarias para conmemorar el Día del Trabajador. Detalles de todas las propuestas.
Paraná se posiciona como uno de los destinos más convocantes de la región, en especial por sus atractivos naturales y una oferta diversa enfocada en actividades para conmemorar el Día del Trabajador.
Si bien habrá múltiples propuestas, las Ferias con gastronomía tendrán un fuerte protagonismo: el viernes 1° de mayo se reeditará el ciclo Sabores de las Ferias en el Mercado Sud (calles Perón y Villaguay) y en la Feria de Salta y Nogoyá.
La Municipalidad, además, invita a participar de los Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”, una oportunidad para descubrir sitios emblemáticos de la ciudad a través de un circuito guiado que rescata el legado histórico y el patrimonio de la capital provincial.
La actividad continuará el sábado 2 de mayo con el Recorrido Musical Cuarteto de Vientos en la peatonal San Martín. El cronograma culminará el domingo 3 de mayo con experiencias al aire libre y un evento cultural en el Teatro Municipal 3 de Febrero.
Viernes 1°
SABORES DE LAS FERIAS
Mercado Sud
10 a 14 hs
Gran chocolatada por el Día del Trabajador
Locro: 343-6215977
Asado con cuero: 343-3010777
SABORES DE LAS FERIAS
Feria Salta y Nogoyá
10 a 14 hs
Peña Obrera con Grupo Trinchera – 13 hs
Parientes del Bar (locro y empanadas): 343-507632
Asado a la Estaca: 343-5333600
Puesto 41 (locro): 343-4483029
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22 hs
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Parque Urquiza (Salidas: Monumento a Urquiza)
15 hs
Sábado 2
GRAN PAELLA
Letras corpóreas de Paraná
(Costanera Alta)
Inicio 8 hs
Valor del plato: $15.000
Organiza Club Tilcara
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22 hs
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
PARANÁ BUS TURÍSTICO
Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena
10:30 hs
Tarifas: adultos $6.200 | menores de 12 años $5.300
jubilados acreditando carnet $5.500
Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida
FERIA LAGO ENCANTADO
Especial Día del Trabajador
Parque Gazzano
12 a 20 hs
Participarán emprendedores de la zona
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Plaza San Miguel (Salidas: Zona Fuente)
15 hs
ISLOTE CURUPI
Salidas: desde el Puerto de Embarque para
Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)
16 horas
Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040
Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000
RECORRIDO MUSICAL CUARTETO DE VIENTOS
Peatonal San Martín, inicia en La Paz y
finaliza en Gualeguaychú
17 hs
ATARDECERES EN EL CEMENTERIO
Cementerio de la Santísima Trinidad
19 hs
Domingo 3
FERIA PERIURBANA
Especial Día del Trabajador
Parque Botánico Leandro N. Alem
9 a 18 hs
PASEO MATERO
Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant
10 a 22 hs
Locro, cazuelas y empanadas
Reserva asado con cuero: 343-6113572
PARANÁ BUS TURÍSTICO
Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena
10:30 y 16 hs
Tarifas: Adultos $6.200 | Menores de 12 años $5.300
Jubilados acreditando carnet $5.500
Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida
FERIA LAGO ENCANTADO
Especial Día del Trabajador
Parque Gazzano
12 a 20 hs
Participarán emprendedores de la zona
RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”
Plaza 1º de Mayo (Salidas: Monumento
San Martín)
15 hs
ISLOTE CURUPI
Salidas: desde el Puerto de Embarque para
Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)
16 hs
Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040
Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000
DETRÁS DEL TERCIOPELO ROJO
Teatro Municipal 3 de Febrero
25 de junio 60
Entradas por boletería del Teatro
Generales $16.000
Organiza Consciente In Producciones