Paraná: múltiples actividades para el fin de semana largo

La agenda de actividades incluye ferias gastronómicas, cultura, recorridos para descubrir la historia de la ciudad, excursiones a cielo abierto en el Paraná Bus Turístico y el tradicional Paseo Matero con propuestas culinarias para conmemorar el Día del Trabajador. Detalles de todas las propuestas.

Paraná se posiciona como uno de los destinos más convocantes de la región, en especial por sus atractivos naturales y una oferta diversa enfocada en actividades para conmemorar el Día del Trabajador.

Si bien habrá múltiples propuestas, las Ferias con gastronomía tendrán un fuerte protagonismo: el viernes 1° de mayo se reeditará el ciclo Sabores de las Ferias en el Mercado Sud (calles Perón y Villaguay) y en la Feria de Salta y Nogoyá.

La Municipalidad, además, invita a participar de los Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”, una oportunidad para descubrir sitios emblemáticos de la ciudad a través de un circuito guiado que rescata el legado histórico y el patrimonio de la capital provincial.

La actividad continuará el sábado 2 de mayo con el Recorrido Musical Cuarteto de Vientos en la peatonal San Martín. El cronograma culminará el domingo 3 de mayo con experiencias al aire libre y un evento cultural en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Viernes 1°

SABORES DE LAS FERIAS

Mercado Sud

10 a 14 hs

Gran chocolatada por el Día del Trabajador

Locro: 343-6215977

Asado con cuero: 343-3010777

SABORES DE LAS FERIAS

Feria Salta y Nogoyá

10 a 14 hs

Peña Obrera con Grupo Trinchera – 13 hs

Parientes del Bar (locro y empanadas): 343-507632

Asado a la Estaca: 343-5333600

Puesto 41 (locro): 343-4483029

PASEO MATERO

Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant

10 a 22 hs

Locro, cazuelas y empanadas

Reserva asado con cuero: 343-6113572

RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”

Parque Urquiza (Salidas: Monumento a Urquiza)

15 hs

Sábado 2

GRAN PAELLA

Letras corpóreas de Paraná

(Costanera Alta)

Inicio 8 hs

Valor del plato: $15.000

Organiza Club Tilcara

PASEO MATERO

Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant

10 a 22 hs

Locro, cazuelas y empanadas

Reserva asado con cuero: 343-6113572

PARANÁ BUS TURÍSTICO

Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena

10:30 hs

Tarifas: adultos $6.200 | menores de 12 años $5.300

jubilados acreditando carnet $5.500

Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida

FERIA LAGO ENCANTADO

Especial Día del Trabajador

Parque Gazzano

12 a 20 hs

Participarán emprendedores de la zona

RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”

Plaza San Miguel (Salidas: Zona Fuente)

15 hs

ISLOTE CURUPI

Salidas: desde el Puerto de Embarque para

Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)

16 horas

Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040

Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000

RECORRIDO MUSICAL CUARTETO DE VIENTOS

Peatonal San Martín, inicia en La Paz y

finaliza en Gualeguaychú

17 hs

ATARDECERES EN EL CEMENTERIO

Cementerio de la Santísima Trinidad

19 hs

Domingo 3

FERIA PERIURBANA

Especial Día del Trabajador

Parque Botánico Leandro N. Alem

9 a 18 hs

PASEO MATERO

Costanera de Paraná, Nicaragua frente a la Plaza Le Petit Pisant

10 a 22 hs

Locro, cazuelas y empanadas

Reserva asado con cuero: 343-6113572

PARANÁ BUS TURÍSTICO

Plaza de las Colectividades (Rotonda Puerto Nuevo) San Martín y Laurencena

10:30 y 16 hs

Tarifas: Adultos $6.200 | Menores de 12 años $5.300

Jubilados acreditando carnet $5.500

Bono contribución a beneficio de Fundación Crisálida

FERIA LAGO ENCANTADO

Especial Día del Trabajador

Parque Gazzano

12 a 20 hs

Participarán emprendedores de la zona

RECORRIDOS PEDESTRES “DESCUBRÍ PARANÁ”

Plaza 1º de Mayo (Salidas: Monumento

San Martín)

15 hs

ISLOTE CURUPI

Salidas: desde el Puerto de Embarque para

Excursiones Náuticas (Zona Puerto Nuevo)

16 hs

Reservas Paraná Tu Río: 343-4762040

Tarifas: menores $12.000 y mayores $14.000

DETRÁS DEL TERCIOPELO ROJO

Teatro Municipal 3 de Febrero

25 de junio 60

Entradas por boletería del Teatro

Generales $16.000

Organiza Consciente In Producciones