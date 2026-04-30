La Municipalidad realiza trabajos de recuperación en calles del barrio San Agustín

Se avanza con tareas de mantenimiento para mejorar la transitabilidad de arterias no pavimentadas de la ciudad. Se realiza nivelación, perfilado, limpieza de cuneta y colocación de ripio con maquinaria pesada en la calle Facundo, entre Los Talas y Los Jacarandaes.

“Las tareas permiten mejorar las calles de nuestros barrios luego de varias semanas de lluvia», indicó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld. “Se concretó un trabajo previo de nivelación con maquinaria pesada de 700 metros para después embrozar y poner ripio para mejorar la traza”, informó.

Al respecto, el secretario confirmó que luego continuarán en las distintas arterias de la ciudad y llamó a la corresponsabilidad entre el municipio y los habitantes del barrio ya que detectaron problemas vinculados al ingreso de vehículos desde las viviendas que alteran el escurrimiento del agua por los canales necesarios, generando roturas permanentes.

La intervención fue bien recibida por los vecinos. El vicepresidente de la comisión vecinal Reconstrucción Barrial Ibicuy, Carlos Bello, valoró positivamente las obras y destacó las múltiples acciones que el municipio viene realizando en la zona: «Se han dado respuestas con luminaria, desmalezado, arreglo de las calles».