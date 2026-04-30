Actualizaron tarifas de transporte de gas en Entre Ríos

El ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para la Compañía Entrerriana de Gas S.A. que regirán desde mayo. La medida se enmarca en el esquema de actualización periódica del sector.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso la actualización de las tarifas de transporte de gas que aplica la Compañía Entrerriana de Gas S.A. (CEGSA), en el marco del esquema de revisión transitoria vigente. Los nuevos valores comenzaron a regir desde el 1° de mayo y forman parte del proceso de adecuación de precios del sector energético.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 451/2026, que aprobó los nuevos cuadros tarifarios de transición para la empresa que presta el servicio en Entre Ríos . Esta actualización responde a los lineamientos definidos por el Gobierno nacional en el contexto de la emergencia energética declarada desde 2023 y prorrogada en los años siguientes.

Actualización bajo esquema transitorio

Según se indicó, los cuadros tarifarios fueron ajustados en base a la misma metodología aplicada a las principales transportadoras del país, como Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS). Este sistema contempla revisiones periódicas con criterios definidos por el organismo regulador.

Desde el Ministerio de Economía se consideró “razonable y prudente” continuar con la actualización de tarifas durante mayo, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema energético en un contexto de transición.

La resolución también estableció que la empresa deberá publicar los nuevos cuadros tarifarios en medios de amplia circulación durante al menos tres días, para garantizar el acceso a la información por parte de los usuarios.

En tanto, se dispuso que, en caso de que la medida entre en vigencia en medio de un período de facturación, se aplicarán los mecanismos previstos para prorratear los valores correspondientes.

Tarifas

Las tarifas de transporte forman parte de la estructura del precio del gas natural, por lo que su actualización puede incidir en las facturas del servicio.

Los nuevos cuadros tarifarios de transporte de gas establecen que, para el servicio firme, el cargo alcanza los $270,83 por metro cúbico por día, con un gas retenido estimado del 0,66%. En tanto, para el transporte interrumpible, el valor se fija en $9.028,05 por cada 1.000 metros cúbicos, con el mismo porcentaje de retención. Por su parte, el servicio de intercambio y desplazamiento registra una tarifa de $3.099,69 por cada 1.000 metros cúbicos, de acuerdo a los valores definidos para la Compañía Entrerriana de Gas S.A.