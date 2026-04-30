Provinciales

Reabren las inscripciones para concursos públicos en el Consejo de la Magistratura

El Consjeo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) dispuso un nuevo período para postular a cargos en defensorías, la Procuración Adjunta y fiscalías de coordinación en diversas ciudades de la provincia. Las y los interesados podrán presentar sus postulaciones desde el 18 de mayo hasta el 8 de junio inclusive.

A través de la resolución N° 1436/26, el organismo informó la apertura de la convocatoria para la presentación de antecedentes en el marco de los concursos públicos N° 273 al 275, 282 al 284, 290 y 291. Esta medida busca cubrir vacantes estratégicas en el Poder Judicial para garantizar la eficiencia en los procesos penales y constitucionales.

Cargos vacantes

La convocatoria incluye cargos para defensores auxiliares con competencia penal en Gualeguay, Concordia y Concepción del Uruguay. También se concursarán puestos para defensores públicos en Paraná, Gualeguaychú y Concordia.

Asimismo, en la ciudad de Paraná se encuentra disponible un cargo de procurador adjunto con competencia en lo contencioso administrativo y procedimientos constitucionales, mientras que en Gualeguay se concursará un cargo de fiscal de coordinación.

Requisitos y plazos

El trámite debe realizarse de manera personal o a través de un tercero autorizado en la Secretaría General del CMER, ubicada en Alameda de la Federación 471, de la ciudad de Paraná. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 12.

Para obtener más información, consultar la resolución completa o descargar los formularios, los interesados pueden acceder al sitio web oficial del organismo.

 

Te puede interesar

Actualizaron tarifas de transporte de gas en Entre Ríos

admin

Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

admin

Los entrerrianos ya pueden tramitar online la constancia de exencion la VTV

admin
Radio RD 99.1