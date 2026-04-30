Reabren las inscripciones para concursos públicos en el Consejo de la Magistratura

El Consjeo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) dispuso un nuevo período para postular a cargos en defensorías, la Procuración Adjunta y fiscalías de coordinación en diversas ciudades de la provincia. Las y los interesados podrán presentar sus postulaciones desde el 18 de mayo hasta el 8 de junio inclusive.

A través de la resolución N° 1436/26, el organismo informó la apertura de la convocatoria para la presentación de antecedentes en el marco de los concursos públicos N° 273 al 275, 282 al 284, 290 y 291. Esta medida busca cubrir vacantes estratégicas en el Poder Judicial para garantizar la eficiencia en los procesos penales y constitucionales.

Cargos vacantes

La convocatoria incluye cargos para defensores auxiliares con competencia penal en Gualeguay, Concordia y Concepción del Uruguay. También se concursarán puestos para defensores públicos en Paraná, Gualeguaychú y Concordia.

Asimismo, en la ciudad de Paraná se encuentra disponible un cargo de procurador adjunto con competencia en lo contencioso administrativo y procedimientos constitucionales, mientras que en Gualeguay se concursará un cargo de fiscal de coordinación.

Requisitos y plazos

El trámite debe realizarse de manera personal o a través de un tercero autorizado en la Secretaría General del CMER, ubicada en Alameda de la Federación 471, de la ciudad de Paraná. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 12.

Para obtener más información, consultar la resolución completa o descargar los formularios, los interesados pueden acceder al sitio web oficial del organismo.