Allanamientos por narcomenudeo en Paraná

La Dirección de Drogas Peligrosas allanó una vivienda en barrio Rocamora y secuestró varias dosis de cocaína lista para comercializar. Hay tres personas demoradas.

En horas de la tarde de este miércoles, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con el apoyo del COE realizó un allanamiento en barrio Rocamora, más precisamente en calle Santos Domínguez al 200 de la ciudad de Paraná, en el marco de infracciones a la Ley provincial de Narcomenudeo.

El comisario Pablo Preisz Casas, Jefe de Operaciones de la dirección, detalló que la vivienda allanada se secuestró “material estupefaciente fraccionado y dispuesto para su comercio, un arma de fuego, cartuchos y dinero en efectivo”, aunque el procedimiento se encontraba en pleno proceso.

Consultado sobre la droga incautada, indicó que “se trata de cocaína fraccionada en dosis para ser entregada directamente al consumidor”.

Tres personas mayores de edad fueron localizadas en la vivienda y fueron demoradas. También había tres menores de edad, de los cuales dos nenas que eran muy chiquitas fueron entregados a sus familiares, previa consulta con la fiscalía”.

Finalmente Preisz Casas indicó que una vez finalizado el operativo, el fiscal a cargo de la investigación, Dr. Santiago Alfieri, dispondrá si las personas son detenidas o identificadas.

“Estos operativos se realizan bastante seguidos, en función de las investigaciones que se realizan en conjunto con las fiscalías especializadas”, mencionó.

(Elonce.com)