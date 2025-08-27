Un hombre cayó al arroyo La Santiagueña y terminó en el hospital

Ocurrió durante la tarde de este miércoles. Bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaron en conjunto para asistirlo y trasladarlo al hospital San Martín.

En horas de la tarde de este miércoles, alrededor de las 15.30, y por causas que se desconocen, un hombre de unos 55 años sufrió una caída hacia el arroyo La Santiagueña, en calle Laurencena, a metros de Güemes, en la ciudad de Paraná.

“Cerca de las 15.30 recibimos un pedido de colaboración por parte del servicio de emergencias 107 ante la caída de un hombre mayor de edad al arroyo”, relató Jonatan Flor, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.

El hombre presentó traumatismos en distintas partes del cuerpo y fue asistido en el lugar por personal de emergencias y bomberos.

Al arribar al sitio, los bomberos procedieron a colaborar con la ambulancia para asegurar a la víctima y facilitar su extracción. “Se empaquetó a la víctima, se le colocó el cuello ortopédico, se lo puso en una tabla y se lo aseguró con un spider para que no se moviera al momento de la extracción. Con cuerdas se lo llevó hasta la vereda para que pudiera ser trasladado”, explicó Flor.

La tarea demandó un esfuerzo extra debido a las condiciones del terreno. “Había mucha tierra seca, suelta, que complicó un poco las tareas de rescate”, señaló.

Traslado al hospital

Una vez concluido el operativo, la víctima fue derivada al hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. Según explicaron los bomberos, se desconoce si la caída obedeció a un resbalón por el terreno o a algún inconveniente de salud previo.

En el lugar también se hicieron presentes efectivos de Bomberos Zapadores, quienes colaboraron con las maniobras de rescate.

(Elonce.com)