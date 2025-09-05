Argentina ganó 3-0 sobre Venezuela

Dos goles de Lionel Messi y uno restante de Lautaro Martínez fueron suficientes para la duodécima victoria en 17 partidos de la Selección Argentina en Eliminatorias Sudamericanas. El próximo martes cerrará con Ecuador.

Lionel Messi brindó un último show en el estadio Monumental en su despedida oficial del país. Fue en la victoria 3-0 de Argentina en la noche del jueves frente a Venezuela, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi anotó el primer tanto a los 39 del primer tiempo y luego en el segundo tiempo, el gran ingreso de Lautaro Martínez y el ‘10’ del Inter Miami, en una ráfaga, terminaron de definir el encuentro a favor del equipo de Lionel Scaloni.

De esta forma, Argentina cosechó su duodécima victoria en 17 encuentros en estas Eliminatorias, ratificando su status de los últimos años. Llegó a 38 puntos y le sacó 10 puntos de ventaja a Brasil, su más inmediato perseguidor.

Por otra parte, Venezuela deberá esperar a la última fecha para definir si avanza al Repechaje de las Eliminatorias, donde tendrá que medirse contra Colombia.

En el caso de la Albiceleste, volverá a presentarse el próximo martes, nuevamente a las 20:30 horas, frente a Ecuador en la altura de Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias.