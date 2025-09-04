Obras en la red, podrían generar falta de agua en una zona de Paraná

Ejecutan nuevas obras en la red de agua potable de calle Gobernador Crespo. Podría haber baja presión o falta de suministro, en algunos sectores del área comprendida entre avenida Don Bosco, López Jordán, Blas Parera hasta la zona de barrancas.

Personal municipal realizará este jueves trabajos en el tramo entre los Robles y Jozami. La labor comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 16, aproximadamente.

Debido a estas obras de mejoras y de habilitación de nuevas redes se podría registrar baja presión o falta de suministro, en algunos sectores del área comprendida entre avenida Don Bosco, López Jordán, Blas Parera hasta la zona de barrancas, sobre la costa del río Paraná.

Ante esta situación, desde Obras Sanitarias recomendaron a los usuarios de esas zonas que “realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que ante estas circunstancias permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar”.

La labor está a cargo de la Subsecretaria de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.