Martes luvioso y frío en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias aisladas para toda la jornada y bajas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un martes con condiciones inestables en Entre Ríos. Se anuncian lluvias o lloviznas durante distintos momentos de la jornada, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 15 y los 16 grados.

La temepratura mínima promedio para este martes en la provincia es de 10 grados y la máxima de 15. El pronóstico anticipa lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.

En general en la provincia el viento soplará del sector sudeste, rotando al sur hacia el final del día, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el martes se presentará con un panorama similar al que comenzó la semana este lunes de Entre Ríos: ambiente frío, cielo inestable y posibilidades de lluvias o lloviznas durante buena parte de la jornada.

Según el pronóstico oficial, este miércoles continuaría aún con condiciones parecidas en toda la provincia, incluso con más probabilidad de lluvias y con chaparrones. Las temperaturas mínimas anunciadas descienden un poco más hacia los 7º u 8º y continuaría el viento sur, que iría rotando hacia el este.

Según el SMN, el tiempo cambiaría recién el jueves. No se anuncian precipitaciones para ese día, sino cielo parcialmente nublado, con temperaturas similares a los días anteriores. El viento soplaría desde el este y el noreste, favoreciendo el cambio de las condiciones.