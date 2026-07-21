Lionel Messi llegó a Rosario

El capitán argentino arribó en un vuelo privado a su ciudad natal tras el Mundial 2026. Permanecerá unos días con su familia antes de volver a Estados Unidos.

Lionel Messi llegó este martes a Rosario luego de su participación en el Mundial 2026 y comenzó un breve período de descanso junto a su familia. El capitán argentino aterrizó en un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional de Rosario y permanecerá algunos días en su ciudad natal antes de reincorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial.

El arribo del rosarino se produjo un día después del multitudinario recibimiento que la Selección Argentina tuvo en Ezeiza , tras el regreso del plantel desde Estados Unidos. Sin embargo, Messi no integró esa delegación y optó por permanecer algunas horas más en territorio norteamericano antes de emprender el viaje de regreso al país.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Rosario , el futbolista fue acompañado por un importante operativo de seguridad que evitó que pudiera ser fotografiado junto a sus familiares o acompañantes durante su salida de la terminal aérea.

Luego de la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium , Messi permaneció en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul , otro de los futbolistas que tampoco regresó con el resto de la delegación argentina.

El capitán realizó primero un traslado desde Nueva York hacia Miami y, desde allí, abordó un avión privado con destino a Rosario. Una vez instalado en el país, se espera que pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes , antes de volver a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

La breve estadía servirá para descansar después de un torneo exigente en el que la Selección alcanzó nuevamente la final del mundo, aunque no logró defender el título conseguido en Qatar 2022.

El mensaje de Messi tras el final del Mundial: «Una vez más logramos unirnos como país»

Lionel Messi rompió el silencio después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El capitán describió la caída como «un dolor muy grande», destacó el esfuerzo del plantel para volver a disputar una final del mundo y agradeció el apoyo recibido por los hinchas durante toda la competencia.

A pesar de la tristeza por haber quedado a un paso del bicampeonato, el rosarino puso en valor el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Messi recordó las remontadas que protagonizó la Selección a lo largo del torneo, afirmó que el grupo volvió a ubicarse entre los mejores del mundo y remarcó que alcanzar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo es un logro que merece ser reconocido.

En el cierre de su publicación, el capitán agradeció el acompañamiento de los argentinos y destacó la unión que generó el seleccionado durante el Mundial. Además, envió una felicitación a España por la conquista del título y evitó hacer referencias a su futuro con la camiseta albiceleste.