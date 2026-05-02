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Aumenta el boleto de transporte urbano en Paraná

Tras más de nueve meses sin modificaciones, el boleto del tranporte urbano sufre una actualización. Se debe a que el esquema de costos del servicio se vio fuertemente impactado por el incremento de insumos clave. Se mantienen todos los beneficios.

En este marco, el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en Paraná, que fue aprobado el 4 de mayo de 2026 y entrará en vigencia a partir el impacto en el sistema SUBE, quedará conformado de la siguiente manera:

  • el boleto general tendrá un valor de $1.720;
  • el boleto primario $172;
  • el secundario $430;
  • el terciario y universitario $516;
  • el boleto obrero $1.118;
  • el boleto para jubilados $774;
  • la franja horaria $1.376;
  • el boleto combinado $1.720; y,
  • el boleto nocturno $2.236.

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