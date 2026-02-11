Autoridades de la Caja de Jubilaciones y la Agmer dialogaron sobre el proceso de reforma previsional

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial, Gastón Bagnat, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, quienes se interiorizaron sobre el sistema que impulsa el Gobierno provincial y los lineamientos generales actualmente en análisis.

Durante la jornada se abordó la situación actual del organismo, los indicadores de sustentabilidad y las perspectivas de mejora del sistema. Sobre el particular, Bagnat sostuvo: «El 2026 es un año clave para avanzar en una reforma profunda y consensuada. La estrategia no se basa en modificaciones abruptas, sino en un proceso de intercambio institucional con actores políticos, gremiales y sociales».

Asimismo, remarcó: «No existe un borrador finalizado. Se trabaja en parámetros centrales como movilidad jubilatoria, edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales. El diálogo es la herramienta principal en esta etapa». En ese marco, se valoró como positiva la instancia de intercambio con la Agmer y se destacó que la Caja continuará manteniendo encuentros con distintos sectores antes de avanzar en propuestas formales.

Por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos participaron el vicepresidente Néstor Wasinger y la directora de Relaciones Institucionales, Raquel Saens; en tanto que por la entidad gremial estuvieron el secretario general, Abel Antivero; la secretaria adjunta, Lía Fimpel; la secretaria gremial, Susana Cogno; y el secretario de Jubilados, Claudio Puntel.