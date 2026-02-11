Circo Legislativo Libertario en Entre Ríos: cuando el ego es más grande que el bloque

Roque Fleitas Vs Débora Todoni. Un bloque libertario conformado por dos diputados que no se ponen de acuerdo ni para seleccionar quien lo preside.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos fue testigo de un espectáculo que osciló entre el absurdo y la desvergüenza durante la sesión preparatoria del nuevo período legislativo. En un escenario donde se deberían discutir políticas públicas para los ciudadanos, los representantes de La Libertad Avanza prefirieron ventilar sus miserias internas, dejando claro que el «bloque» es solo un rótulo vacío frente a la voracidad de sus intereses personales.

El primer acto de este drama unipersonal lo protagonizó Roque Fleitas. Con una solemnidad impostada, Fleitas tomó la palabra para autoafirmarse: “Voy a seguir presidiendo el bloque de La Libertad Avanza”. La declaración, más parecida a un decreto de monarquía barata que a un consenso democrático, marcó el inicio de la exposición pública de una interna feroz. No hubo mención a proyectos, ni a la crisis, ni a los entrerrianos; solo la obsesión por retener un sello y un micrófono.

Pero la respuesta no tardó en llegar. Débora Todoni, su única compañera de bancada, no se quedó atrás en el desplante. Todoni arremetió con una frialdad pasmosa, aclarando que la presidencia de Fleitas «no se ha puesto a votación» en su bloque y anunciando su abstención. El escándalo es mayúsculo: un bloque constituido por apenas dos personas es incapaz de ponerse de acuerdo incluso en quién debe encabezarlo. La desvinculación con la realidad de los ciudadanos que los votaron es absoluta.

Esta fragmentación no es un hecho aislado, sino una expresión más de un partido donde sus integrantes sólo piensan en sus intereses mezquinos. Mientras Fleitas y Todoni se pelean por las migajas de un bloque de dos, otros legisladores que llegaron bajo el mismo sello, Julia Calleros Arrecous, Carlos Damasco y Gladys Salinas, ya se han refugiado en sus propios bloques unipersonales. Este «desprendimiento» masivo no responde a diferencias ideológicas profundas, sino al grado de fragmentación de un espacio donde lo único que parece mover la aguja es la ambición individual.

Lo que vimos en la sesión preparatoria es la cara más cruda de la política como negocio personal. Mientras la provincia demanda soluciones, sus representantes se dedican a defender sus propias quintas en sesiones que deberían ser el punto de partida para el trabajo legislativo serio. Los diputados de La Libertad Avanza han transformado el recinto en un confesionario de vanidades, demostrando que para ellos, la libertad es solo la libertad de ocuparse de sus propios asuntos, olvidando por completo a quienes representan.