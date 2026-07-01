Autorizaron nuevos vuelos entre Argentina y Brasil para la temporada de verano

El Gobierno habilitó a Latam Airlines Brasil a operar nuevas rutas entre Maceió, Natal y Buenos Aires, con nueve frecuencias semanales durante el verano 2026/27.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante la Disposición 13/2026 publicada en el Boletín Ofi cial, autorizó a la empresa Latam Airlines Brasil a explotar vuelos regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga en la ruta Maceió – Buenos Aires, que se incorpora a la ya autorizada ruta Natal – Buenos Aires mediante la Disposición 12/2026.

Las nuevas operaciones estarán disponibles durante la temporada de verano, en el período comprendido desde diciembre de 2026 al 1 de marzo de 2027. La conexión Natal-Buenos Aires contará con cinco frecuencias semanales, mientras que Maceió-Buenos Aires tendrá cuatro frecuencias semanales, ampliando las opciones de conectividad entre ambos países durante uno de los períodos de mayor demanda turística.

Con estas incorporaciones, Latam Airlines Brasil continúa expandiendo su operación en Argentina, donde actualmente ya conecta Buenos Aires con Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre y Recife, además de operar rutas entre São Paulo y las ciudades de Córdoba, Mendoza, Rosario, San Carlos de Bariloche y Ushuaia, estas dos últimas durante la temporada invernal.

La medida se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, que promueve la incorporación de nuevas rutas, el incremento de frecuencias y una mayor competencia en el sector aerocomercial para ampliar la conectividad del país.

De esta manera, el Gobierno Nacional continúa avanzando en la modernización y apertura del sistema aerocomercial argentino, favoreciendo una mayor oferta de vuelos, más alternativas para los pasajeros y el fortalecimiento del turismo y del intercambio comercial con países de la región y el mundo.