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El Teatro 3 de Febrero presenta una agenda para disfrutar las vacaciones de invierno

El Teatro 3 de Febrero presenta una agenda para disfrutar las vacaciones de invierno

Durante julio, ofrecerá una programación especial en el marco de las vacaciones de invierno, con propuestas para todas las edades y una amplia agenda pensada para el disfrute de las infancias y las familias. La cartelera incluirá teatro, música, danza, espectáculos infantiles, funciones patrias y visitas guiadas.

Uno de los ejes centrales del mes será el Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), que del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio presentará una función diaria a las 16 horas. La programación reunirá obras de clown, teatro, circo, comedia musical y narración, acercando distintas propuestas escénicas para que chicos y chicas puedan disfrutar durante el receso invernal. 

Además, el miércoles 8 de julio a las 20 horas se realizará la Gala Artística Patria por el Día de la Independencia, con entrada libre, mientras que los lunes 20 y 27 continuarán las visitas guiadas al histórico edificio del Teatro, destinadas a escuelas y público en general con inscripción previa. 

La agenda también incluirá espectáculos musicales, producciones de danza y teatro, con presentaciones de Enzo Barzola, Pinceladas de Rock, Ecos de España, Guerreras Doradas, Madre Cantora, Música para Volar, Hernán Piquín y Maldita felicidad, entre otras propuestas que consolidan al Teatro Municipal 3 de Febrero como uno de los principales espacios culturales de la ciudad.

La programación completa es la siguiente:

 

Miércoles 1

21 horas | Enzo Barzola en vivo

Entradas por boletería del Teatro o por SimplePass:

Entrada general: $15.000

Género: Show en vivo de Cumbia – Duración: 1:40 horas

Organiza: O. T. Producciones.

 

Jueves 2

20.30 horas | Pinceladas de Rock

Entradas por boletería del Teatro:

Platea y palcos bajos: $10.000

Palcos altos y tertulia: $8.000

Género: Música – Duración: 1:40 horas

Organiza: Bien Hecho G. C.

 

Viernes 3

21 horas | Ecos de España

Entradas por boletería del Teatro:

Platea: $15.000

Palcos bajos: $70.000 (4 lugares)

Palcos altos: $70.000 (4 lugares)

Tertulia: $12.000

Género: Danzas españolas y flamenco – Duración: 1:30 horas

Organiza: Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Profesora Laura Devetac.

 

Sábado 4

15 horas | Guerreras Doradas

Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:

Entrada general: $30.000

Género: Infantil – Duración: 70 min.

Organiza: Sin Producciones.

 

Martes 7

16 horas | FEI: Valga la redundancia: Manso desconcierto

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Teatro Clown Música – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

 

Miércoles 8

16 horas | FEI: La Runfla de los Macanos

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Rutinas de payasos para las infancias – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

20 horas | Gala Artística Patria Día de la Independencia

Entrada libre y gratuita

 

Jueves 9

16 horas | FEI: Mequetrefes Rodando

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Teatro Infantil – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

 

20.30 horas | Madre Cantora, danza homenaje a Mercedes Sosa

Entradas por boletería del Teatro o por QR Tickets:

Entrada general: $15.000

Género: Danza – Duración: 1: 20 hora

Organiza: Cultura por la Memoria.

 

Viernes 10

16 horas | FEI: Cuentos del fondo del mar

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Comedia Dramática Infantil – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

 

Sábado 11

16 horas | FEI: Grandes artistas en pequeños actos

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Circo – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

 

Martes 14

16 horas | FEI: Volá, un cuento en el viento

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Infantil – Duración: 45 min.

Organiza: FEI.

 

Miércoles 15

16 horas |  FEI: Los Vermichelis, delivery de cuentos

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Infantil – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

 

Jueves 16

16 horas | FEI: Aladdín y la genia de la lámpara

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Comedia Musical Infantil – Duración: 1 hora

Organiza: FEI.

 

Viernes 17

16 horas | FEI: Imagina Rubí

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Comedia Infantil – Duración: 50 min.

Organiza: FEI.

 

Sábado 18

16 horas | FEI: MochyLota

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Teatro infantil – Duración: 45 min.

Organiza: El Histrión.

 

Martes 21

20 horas | Muestra de Invierno División X

Platea y palcos: $15.000

Tertulia: $12.000

Género: Danza – Duración: 1 hora

Organiza: División X Dance Studio.

 

Miércoles 22

20.30 horas | Gala de Danzas, Ritmos y Pole Dance

Anticipadas: $18.000

En puerta: $19.000

Género: Danza – Duración: 1 hora

Organiza: Gimnasio Vértigo.

 

Jueves 23

19 y 21 horas | Muestra de Invierno División X

Platea y palcos: $15.000

Tertulia: $12.000

Género: Danza – Duración: Primera función: 1 hora – Segunda función: 1:15 horas

Organiza: División X Dance Studio.

 

Viernes 24

19 y 21 horas | Matices de España

Entradas por boletería del Teatro:

Platea: $23.000

Palcos bajos y altos (enteros): $100.000

Tertulia: $20.000

Género: Danzas españolas – Duración: 1:30 horas

Organiza: Instituto de Baile de la Sociedad Española de Paraná.

 

Sábado 25

21 horas | Música para Volar: Obras Cumbres del Rock Argentino

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

Platea preferencial (8 primeras filas): $40.000

Platea general y palcos bajos: $35.000

Palcos altos: $30.000

Tertulia: $25.000

Paraíso: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones.

 

Domingo 26

19.30 horas | Espectáculo de Danzas Open Ballet

Entrada general: $22.000

Género: Danzas – Duración: 2 horas

Organiza: Estudio Open Ballet.

 

Martes 28

20 horas | El limbo de la historia

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $25.000

Género: Teatro – Duración: 1:30 horas

Organiza: Racines de la Danse.

 

Miércoles 29

21 horas | Hernán Piquín: Me verás volver

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

Platea preferencial (8 primeras filas): $50.000

Platea general: $45.000

Palcos bajos: $40.000

 

Palcos altos: $35.000

Tertulia: $30.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones.

 

Viernes 31

21 horas | Maldita felicidad

Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:

Platea y palcos: $50.000

Tertulia: $45.000

Género: Teatro – Duración: 1:30 horas

Organiza: Sin Producciones.

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