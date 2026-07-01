El Teatro 3 de Febrero presenta una agenda para disfrutar las vacaciones de invierno

Durante julio, ofrecerá una programación especial en el marco de las vacaciones de invierno, con propuestas para todas las edades y una amplia agenda pensada para el disfrute de las infancias y las familias. La cartelera incluirá teatro, música, danza, espectáculos infantiles, funciones patrias y visitas guiadas.
Uno de los ejes centrales del mes será el Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), que del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio presentará una función diaria a las 16 horas. La programación reunirá obras de clown, teatro, circo, comedia musical y narración, acercando distintas propuestas escénicas para que chicos y chicas puedan disfrutar durante el receso invernal.
Además, el miércoles 8 de julio a las 20 horas se realizará la Gala Artística Patria por el Día de la Independencia, con entrada libre, mientras que los lunes 20 y 27 continuarán las visitas guiadas al histórico edificio del Teatro, destinadas a escuelas y público en general con inscripción previa.
La agenda también incluirá espectáculos musicales, producciones de danza y teatro, con presentaciones de Enzo Barzola, Pinceladas de Rock, Ecos de España, Guerreras Doradas, Madre Cantora, Música para Volar, Hernán Piquín y Maldita felicidad, entre otras propuestas que consolidan al Teatro Municipal 3 de Febrero como uno de los principales espacios culturales de la ciudad.
La programación completa es la siguiente:
Miércoles 1
21 horas | Enzo Barzola en vivo
Entradas por boletería del Teatro o por SimplePass:
Entrada general: $15.000
Género: Show en vivo de Cumbia – Duración: 1:40 horas
Organiza: O. T. Producciones.
Jueves 2
20.30 horas | Pinceladas de Rock
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos bajos: $10.000
Palcos altos y tertulia: $8.000
Género: Música – Duración: 1:40 horas
Organiza: Bien Hecho G. C.
Viernes 3
21 horas | Ecos de España
Entradas por boletería del Teatro:
Platea: $15.000
Palcos bajos: $70.000 (4 lugares)
Palcos altos: $70.000 (4 lugares)
Tertulia: $12.000
Género: Danzas españolas y flamenco – Duración: 1:30 horas
Organiza: Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Profesora Laura Devetac.
Sábado 4
15 horas | Guerreras Doradas
Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:
Entrada general: $30.000
Género: Infantil – Duración: 70 min.
Organiza: Sin Producciones.
Martes 7
16 horas | FEI: Valga la redundancia: Manso desconcierto
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Teatro Clown Música – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
Miércoles 8
16 horas | FEI: La Runfla de los Macanos
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Rutinas de payasos para las infancias – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
20 horas | Gala Artística Patria Día de la Independencia
Entrada libre y gratuita
Jueves 9
16 horas | FEI: Mequetrefes Rodando
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Teatro Infantil – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
20.30 horas | Madre Cantora, danza homenaje a Mercedes Sosa
Entradas por boletería del Teatro o por QR Tickets:
Entrada general: $15.000
Género: Danza – Duración: 1: 20 hora
Organiza: Cultura por la Memoria.
Viernes 10
16 horas | FEI: Cuentos del fondo del mar
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Comedia Dramática Infantil – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Sábado 11
16 horas | FEI: Grandes artistas en pequeños actos
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Circo – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Martes 14
16 horas | FEI: Volá, un cuento en el viento
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Infantil – Duración: 45 min.
Organiza: FEI.
Miércoles 15
16 horas | FEI: Los Vermichelis, delivery de cuentos
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Infantil – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Jueves 16
16 horas | FEI: Aladdín y la genia de la lámpara
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Comedia Musical Infantil – Duración: 1 hora
Organiza: FEI.
Viernes 17
16 horas | FEI: Imagina Rubí
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Comedia Infantil – Duración: 50 min.
Organiza: FEI.
Sábado 18
16 horas | FEI: MochyLota
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Teatro infantil – Duración: 45 min.
Organiza: El Histrión.
Martes 21
20 horas | Muestra de Invierno División X
Platea y palcos: $15.000
Tertulia: $12.000
Género: Danza – Duración: 1 hora
Organiza: División X Dance Studio.
Miércoles 22
20.30 horas | Gala de Danzas, Ritmos y Pole Dance
Anticipadas: $18.000
En puerta: $19.000
Género: Danza – Duración: 1 hora
Organiza: Gimnasio Vértigo.
Jueves 23
19 y 21 horas | Muestra de Invierno División X
Platea y palcos: $15.000
Tertulia: $12.000
Género: Danza – Duración: Primera función: 1 hora – Segunda función: 1:15 horas
Organiza: División X Dance Studio.
Viernes 24
19 y 21 horas | Matices de España
Entradas por boletería del Teatro:
Platea: $23.000
Palcos bajos y altos (enteros): $100.000
Tertulia: $20.000
Género: Danzas españolas – Duración: 1:30 horas
Organiza: Instituto de Baile de la Sociedad Española de Paraná.
Sábado 25
21 horas | Música para Volar: Obras Cumbres del Rock Argentino
Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:
Platea preferencial (8 primeras filas): $40.000
Platea general y palcos bajos: $35.000
Palcos altos: $30.000
Tertulia: $25.000
Paraíso: $20.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones.
Domingo 26
19.30 horas | Espectáculo de Danzas Open Ballet
Entrada general: $22.000
Género: Danzas – Duración: 2 horas
Organiza: Estudio Open Ballet.
Martes 28
20 horas | El limbo de la historia
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $25.000
Género: Teatro – Duración: 1:30 horas
Organiza: Racines de la Danse.
Miércoles 29
21 horas | Hernán Piquín: Me verás volver
Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:
Platea preferencial (8 primeras filas): $50.000
Platea general: $45.000
Palcos bajos: $40.000
Palcos altos: $35.000
Tertulia: $30.000
Género: Teatro – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones.
Viernes 31
21 horas | Maldita felicidad
Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:
Platea y palcos: $50.000
Tertulia: $45.000
Género: Teatro – Duración: 1:30 horas
Organiza: Sin Producciones.