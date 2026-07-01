El Teatro 3 de Febrero presenta una agenda para disfrutar las vacaciones de invierno

Durante julio, ofrecerá una programación especial en el marco de las vacaciones de invierno, con propuestas para todas las edades y una amplia agenda pensada para el disfrute de las infancias y las familias. La cartelera incluirá teatro, música, danza, espectáculos infantiles, funciones patrias y visitas guiadas.

Uno de los ejes centrales del mes será el Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), que del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio presentará una función diaria a las 16 horas. La programación reunirá obras de clown, teatro, circo, comedia musical y narración, acercando distintas propuestas escénicas para que chicos y chicas puedan disfrutar durante el receso invernal.