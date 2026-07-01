Cambian recorrido colectivo por obras en Paraná

La medida será por tres días. Por este motivo, habrá modificaciones provisorias. Desde la Municipalidad detallaron los cambios.

Debido al alto tránsito de algunas calles de la zona central de la ciudad, la Municipalidad de Paraná avanzará con tareas de bacheo y repavimentación. Desde este miércoles 1 de julio se trabajará en Belgrano, entre Alem y 25 de Mayo y en Yrigoyen, entre Chacabuco y Feliciano.

Por este motivo, se modificará el recorrido de la Línea P 2 de colectivos urbanos.

Línea P 2: nuevo recorrido y paradas (durante tres días)

Ida: Habitual Gualeguaychú – Perón – 25 de Mayo – Belgrano – Salta – habitual.

Paradas provisorias Ida: se habilitan las paradas: PE0046 (PTE. JUAN DOMINGO PERÓN – 25 DE MAYO) Y PN1502 (25 DE MAYO – HIPOLITO YRIGOYEN).

Obras en el centro de Paraná

La obra se enmarca en la planificación del municipio para recuperar de manera integral la trama vial en distintos sectores de la ciudad. Para realizar estas tareas, será necesaria la interrupción del tránsito en Belgrano, entre Alem y 25 de Mayo desde el inicio de las tareas, sólo permitiendo el ingreso y egreso de vehículos de vecinos de la cuadra.

Los trabajos incluyen la demolición de la carpeta dañada, excavación, saneamiento con arena, construcción de hormigón armado y ejecución de pavimento flexible.

Por otro lado, en el tramo de Yrigoyen entre Chacabuco y Feliciano se realizará un corte puntual cuando se lleve a cabo la repavimentación.

El plazo estimado de los trabajos será de aproximadamente 3 días. Se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito y señalización.