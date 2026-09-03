Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

En agosto la Municipalidad comenzó la campaña anual de prevención y control del dengue, una estrategia que integra descacharrización, concientización y otras acciones para prevenir la proliferación del mosquito. Esta semana las acciones fueron en la zona de la vecinal Sáenz Peña, área donde se registró un alto índice de ovipostura de mosquitos.

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, enfatizó que “en esta primera etapa se recorren barrios de Paraná, invitando a los vecinos a que descacharricen, con información precisa sobre dónde podría proliferar el mosquito y la necesidad de tomar medidas adecuadas en el hogar”.